“Esperamos que el salario mínimo no sea por decreto, pero hoy estamos pesimistas”: presidenta de Acopi

La mesa de negociación del salario mínimo entre sindicatos y empresariado conocerá este 11 de diciembre la propuesta oficial de aumento del Ministerio del Trabajo. En medio de ese acontecimiento, EL COLOMBIANO dialogó con la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, quien advirtió que la negociación del salario mínimo para 2026 atraviesa un escenario complejo.
Y no es para menos, ya que la distancia entre las propuestas presentadas por los empresarios y los sindicatos es bastante considerable.
Para la líder gremial, la cifra del 16% planteada por las centrales obreras es “demasiado alta” y no tiene soporte técnico, mientras que el sector empresarial insiste en un incremento basado estrictamente en inflación, productividad y sostenibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ospina señaló que un aumento por encima de un dígito tendría efectos directos sobre la inflación, los costos de producción y el empleo formal. Recordó que hoy apenas 2,4 millones de trabajadores devengan un salario mínimo, mientras que más de 11 millones ganan menos de ese monto, una señal de la creciente informalidad laboral y empresarial que, según ella, no coincide con las cifras oficiales.