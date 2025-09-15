x

Natura confirma venta de Avon en Centroamérica tras llegar a un acuerdo definitivo

Natura mantendrá el suministro de productos terminados a Avon Card, empresa que gestiona la marca en Centroamérica y República Dominicana.

  En Centroamérica y República Dominicana, Natura continuará suministrando productos a Avon Card tras el acuerdo de venta.
    En Centroamérica y República Dominicana, Natura continuará suministrando productos a Avon Card tras el acuerdo de venta. FOTO: La República.
Diario La República
15 de septiembre de 2025
bookmark

Natura llegó a un acuerdo vinculante para vender la operación de Avon en países de Centroamérica mediante una transacción que involucra el pago de US$1 y un crédito de US$22 millones que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura.

La empresa brasileña Natura Cosméticos anunció este lunes la firma de un acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana.

Lea más: Natura comprará la operación de Avon en Estados Unidos, tras declararse en quiebra por deudas

El traspaso, como se mencionó, se realizará por un valor simbólico de US$1, más el pago de un crédito de US$22 millones que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura, según un comunicado enviado al mercado.

Como parte del acuerdo, Natura continuará suministrando productos terminados a Avon Card, nombre de la empresa en Centroamérica y República Dominicana, y actuará como licenciadora de la marca en la región, lo que le permite seguir generando ingresos.

Cuán será el cierre de operación en Centroamérica

El cierre de la operación está previsto para el 30 de octubre de 2025, aunque podría concretarse antes, pues depende de una reorganización societaria de las entidades jurídicas involucradas.

Natura apuntó que sigue evaluando “alternativas estratégicas” para la venta de Avon Internacional, clasificado como activo disponible para la venta desde el segundo trimestre de este año.

Conozca más: ¿Qué pasará con las vendedoras de Avon en Colombia tras la quiebra de la compañía en Estados Unidos?

El Grupo PDC, adquiriente de Avon Card, es una empresa de productos de consumo con presencia en Centroamérica y Perú, donde en 2019 adquirió la empresa fabricante y comercializadora de productos de cuidado y limpieza del hogar Dkasa.

Gracias a su proceso de simplificación y reestructuración, Natura obtuvo un beneficio neto de 44,4 millones de reales (US$8,2 millones) en el primer semestre del año, con lo que revirtió las pérdidas por 1.793,8 millones de reales (US$322 millones) del mismo período de 2024.

Además: Avon Products se declaró en bancarrota por atender más de 380 demandas de sus clientes

