Murió Jaime Henríquez Gallo, líder del Grupo Santa María en Urabá

La muerte del empresario Jaime Henríquez Gallo ha generado conmoción en el sector empresarial del Urabá antioqueño, donde era reconocido por su liderazgo, visión y aporte al desarrollo regional.

De acuerdo con información consultada por EL COLOMBIANO al Grupo Empresarial Santa María, el fallecimiento se produjo de manera natural y sorpresiva, sin que existieran antecedentes de enfermedad que hicieran prever el desenlace.

“Don Jaime estaba bien, por eso estamos todos muy golpeados”, señalaron desde la organización, reflejando el impacto que causó la noticia entre colaboradores, empresarios y comunidades que conocieron de cerca su trabajo.

Henríquez Gallo era fundador, accionista y presidente de la junta directiva del grupo, uno de los conglomerados más representativos de la región, con presencia en el sector bananero y otras áreas de inversión.