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Murió Jaime Henríquez Gallo, líder del Grupo Santa María en Urabá

El fallecimiento repentino de Jaime Henríquez Gallo conmociona al sector empresarial del Urabá, donde dejó una huella clave en el desarrollo económico y social.

  • Murió Jaime Henríquez Gallo, líder del Grupo Santa María en Urabá
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La muerte del empresario Jaime Henríquez Gallo ha generado conmoción en el sector empresarial del Urabá antioqueño, donde era reconocido por su liderazgo, visión y aporte al desarrollo regional.

De acuerdo con información consultada por EL COLOMBIANO al Grupo Empresarial Santa María, el fallecimiento se produjo de manera natural y sorpresiva, sin que existieran antecedentes de enfermedad que hicieran prever el desenlace.

“Don Jaime estaba bien, por eso estamos todos muy golpeados”, señalaron desde la organización, reflejando el impacto que causó la noticia entre colaboradores, empresarios y comunidades que conocieron de cerca su trabajo.

Henríquez Gallo era fundador, accionista y presidente de la junta directiva del grupo, uno de los conglomerados más representativos de la región, con presencia en el sector bananero y otras áreas de inversión.

Jaime Henríquez Gallo, reconocido líder del Grupo Empresarial Santa María, en una imagen de archivo. FOTO: Robinson Sáenz Vargas/Archivo EL COLOMBIANO.
Jaime Henríquez Gallo, reconocido líder del Grupo Empresarial Santa María, en una imagen de archivo. FOTO: Robinson Sáenz Vargas/Archivo EL COLOMBIANO.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión empresarial de largo alcance. Junto a su hermano, Guillermo Henríquez Gallo —fallecido en 2016—, sentó las bases de lo que hoy es el Grupo Santa María, una organización que nació en 1975 y que con el paso de los años logró consolidarse como un actor clave en la economía del Urabá.

Lea aquí: Falleció Guillermo Henríquez Gallo

Ambos fueron considerados pioneros en el impulso del desarrollo agroindustrial en esta zona del país.

Quienes trabajaron con él lo describen como un líder visionario, comprometido no solo con el crecimiento empresarial, sino también con el bienestar social.

Conozca: En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa

El impacto de su fallecimiento ha sido amplio en el ámbito empresarial y social, donde diferentes organizaciones han expresado su pesar y han destacado su papel en la consolidación de proyectos productivos en el Urabá antioqueño.

La empresa Greenland expresó sus condolencias tras el reciente fallecimiento de Jaime Henríquez Gallo, destacando su legado en el sector empresarial del Urabá.
La empresa Greenland expresó sus condolencias tras el reciente fallecimiento de Jaime Henríquez Gallo, destacando su legado en el sector empresarial del Urabá.

Su muerte deja un vacío significativo en una región que durante décadas se benefició de su liderazgo y compromiso.

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