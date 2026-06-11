Grupo Éxito monta su propio estadio para el Mundial 2026: Fan Zone gratis en Viva Envigado

Colombia vuelve a un Mundial después de ocho años. La última vez fue Rusia 2018 y ahora, en una edición histórica que reunirá a 48 selecciones por primera vez, la fiebre del fútbol ya tiene sede en Envigado. Grupo Éxito habilita desde el 17 de junio y hasta el 19 de julio una Fan Zone gratuita en la plazoleta central de Viva Envigado. El espacio transmitirá 37 partidos del torneo y reunirá a familias y amigos en torno a la pantalla grande, sin costo de entrada. Lea más: Grupo Éxito ganó $159.622 millones en el primer trimestre y elevó su rentabilidad en medio de un consumo retador

Qué hay en la Fan Zone de Viva Envigado

La zona estará abierta de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en días ordinarios, pero cuando Colombia juegue en horario nocturno, el horario se extiende hasta el pitazo final. Ana Lopera, gerente de Mercadeo de Grupo Éxito, explicó que con la Fan Zone “queremos ofrecer un espacio para que las familias, amigos y aficionados al fútbol se reúnan a compartir, celebrar y disfrutar juntos de cada partido”. Además de las transmisiones, la Fan Zone contará con cuatro espacios para vivir el Mundial más allá de la pantalla: 1. Penales de Oro. Un reto que enfrenta a cuatro participantes en una dinámica de fútbol bajo mesa. 2. Zona de Futbolito. Un espacio para jugar en familia o con amigos. 3. Seleccionados del Juego. Cuatro pantallas de videojuegos que permiten la participación simultánea de hasta ocho personas. 4. Taller Fan. Quienes lleven una camiseta de la colección textil de Éxito con licencia FIFA podrán personalizarla de forma gratuita. Las marcas Bavaria, Diageo, Hisense, Rexona, Lenovo, Imusa, Spectrum, ASUS e Infinix también estarán presentes con actividades y dinámicas especiales durante toda la temporada. Siga leyendo: Grupo Éxito nombra a Juan Lucas Vega como nuevo gerente general en Colombia

Del 17 de junio al 19 de julio, los aficionados podrán disfrutar de la transmisión de 37 partidos en la plazoleta central del centro comercial.

El negocio detrás del Mundial: televisores, snacks y camisetas

El fútboltambién mueve la caja registradora del Grupo Éxito, por ejemplo, la compañía proyecta vender cerca de 700.000 televisores este año, lo que representaría un crecimiento de doble dígito frente a 2025, cuando comercializó más de 600.000 unidades. Esto se debe a que cada Mundial acelera la renovación de pantallas en los hogares colombianos. También Grupo Éxito alistó más de 15 millones de unidades en snacks, pasabocas y bebidas para acompañar los partidos. La proyección es crecer un 41% frente a junio y julio de 2025 en esas categorías. A corte del 26 de marzo de 2026, el 42% de los clientes de Grupo Éxito compró bebidas no alcohólicas, el 26% adquirió pasabocas y el 21% incluyó bebidas alcohólicas en su canasta, exactamente los productos que dominan las mesas de partido. Por otro lado, una encuesta de Bioptimos, firma de investigación de mercados con presencia latinoamericana, revela que el 89% de las personas prefieren ver los juegos en casa, mientras el 34% busca reunirse en casas de amigos o familiares. El resto se distribuye entre oficinas, restaurantes y centros comerciales, que este año ganan protagonismo gracias a iniciativas como la Fan Zone. Conozca aquí: Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica

Más de 16 millones de productos disponibles en las tiendas

Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general de Grupo Éxito, dimensionó la apuesta comercial de la compañía al mencionar que: “Vamos a tener más de 16 millones de productos disponibles para los clientes, entre textil, productos de gran consumo y juguetería, además de toda la oferta en televisores, parlantes y barras de sonido”. La empresa trabajó con más de 60 proveedores aliados para armar una oferta que cubre desde lo funcional, como alimentos, tecnología, productos del hogar, hasta lo emocional con coleccionables, moda y rituales de partido. Uno de los productos más esperados son Los Panitas por FCF, figuras coleccionables con licencia oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, disponibles de forma exclusiva en las tiendas de Grupo Éxito. Son 15 figuras que representan el talento y el compromiso de la Selección Colombia. Hay 750.000 unidades disponibles y 50.000 colecciones completas. El precio regular es de $59.900, pero hasta el 15 de mayo los clientes pueden llevar su Panita por $39.900 al hacer compras iguales o superiores a $100.000 en marcas participantes.