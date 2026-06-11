Grupo Éxito monta su propio estadio para el Mundial 2026: Fan Zone gratis en Viva Envigado

Colombia vuelve a un Mundial después de ocho años. La última vez fue Rusia 2018 y ahora, en una edición histórica que reunirá a 48 selecciones por primera vez, la fiebre del fútbol ya tiene sede en Envigado.
Grupo Éxito habilita desde el 17 de junio y hasta el 19 de julio una Fan Zone gratuita en la plazoleta central de Viva Envigado. El espacio transmitirá 37 partidos del torneo y reunirá a familias y amigos en torno a la pantalla grande, sin costo de entrada.
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