¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes?

Las diferencias en redes entre los seguidores más radicales de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático no cesaron con la elección del uribista Honorio Henríquez como presidente del Senado sobre Alfredo Deluque, la ficha de “El Tigre”. Ambos proyectos políticos comparten ideales, pero no son lo mismo. El uribismo tiene un partido formalmente constituido desde 2013 y el abelardismo como partido está naciendo. La disputa es por quién se queda con ese electorado; y todo indica que algunos activistas quieren “jubilar” al expresidente Álvaro Uribe, para recoger los militantes de su partido en el movimiento Defensores de la Patria.

La jugada tiene lógica política. De la Espriella, ya como Presidente, quiere consolidar un partido propio. Los mandatarios en Colombia suelen llegar en hombros de uno o varios partidos. Sin embargo, en esta ocasión, De la Espriella en su calidad de outsider cuenta con su Movimiento Defensores de la Patria, de reciente creación y sin curules en el Congreso. Además de Salvación Nacional, que tiene 4 de 103 senadores. Y a pesar de que el Centro Democrático se declaró de Gobierno desde las primeras de cambio, al parecer en el equipo del presidente electo quieren armar rancho aparte del uribismo. Las diferencias no son nuevas, vienen desde la campaña. Y ahora, quienes se inclinan por ese rompimiento han encontrado un caballo de batalla que a primera vista tiene poco fundamento pero de tanto insistir en él puede hacer mella: el supuesto nacimiento del “petrouribismo” a raíz del respaldo del Pacto Histórico a la elección de Henríquez. Los 26 votos del petrismo fueron clave. Hay que decir que para definir las mesas directivas en el Congreso suele haber acuerdos entre colectividades opuestas sin que eso implique que vayan a trabajar juntos en proyectos programáticos. Le puede interesar: Así fue la llamada entre Henríquez y De la Espriella tras elección de presidente del Senado: “Monstruo, lo lograste en la democracia” Y es difícil para cualquiera creer que después de más de 25 años de estar en las antípodas, Uribe y Petro puedan hacer una alianza. Sobre todo porque son dos políticos en esencia convencidos de sus ideas. El caso es que esa breve alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico no cayó bien entre algunos seguidores de De la Espriella. Un malestar que ayer tuvo un nuevo capítulo luego de que los periodistas Johana Fuentes y Luis Carlos Vélez revelaran una supuesta conversación en la que Gabriel Vallejo, director del CD, habría escrito antes de la instalación del Congreso: “Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”. Días antes, el expresidente Uribe advirtió, refiriéndose a la contienda por la elección del presidente del Congreso, que “si El Tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas, laboriosas”.

En medio de los dimes y diretes aparecen también quienes quieren agudizar ese conato de división en la derecha. El senador Gabriel Becerra del Pacto dijo en Semana que lo que pasó con la elección de Henríquez “va a tener efectos, no solo en lo del contralor, sino en muchas otras decisiones y designaciones que debe hacer el Congreso”. Y el senador liberal, Héctor Olimpo Espinosa apunta a que “Dos sectores que no podían ni verse ya se entienden, se abrazan, se agradecen. Ya generaron algunas complicidades electorales”. Pero el senador Andrés Forero, y otras voces uribistas dicen que lo que realmente les interesa es “una coalición que le dé gobernabilidad durante los cuatro años al presidente De la Espriella”. Ante la polémica, José Obdulio Gaviria, quien fue uno de los asesores más cercanos a Uribe, recordó que en ocho años que estuvo en el Senado, “solo voté una vez por un presidente uribista. En las otras siete lo hice por santistas e izquierdistas que garantizaban el debate democrático. En general, cumplieron”. También estos días, José Obdulio le dijo a los seguidores de “El Tigre” que era necesario que volvieran a tratar al expresidente Uribe “con el respeto que se merece” y no insinuar que tiene un pacto con el petrismo por debajo de la mesa.

¿Qué quiere el abelardismo?

En esta disputa los activistas han jugado un papel protagónico. Algunos de ellos, como Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Santiago Giraldo, Miguel Zárate y el senador Alejandro Bermeo, tienen bastante alcance en redes. De hecho, el Centro Democrático los mencionó en un trino para cuestionar por qué los primeros cuatro estaban en el Congreso el día de la posesión, ya que no son congresistas. Ramos escribió que “las abejas picaron e inyectaron el veneno del Pacto Histórico, de los zurdos, y de los que mataron a Miguel Uribe, para ganar una presidencia del Senado”. Luego, Zárate respondió que “el veneno que inyectaron es el de la Casa de Nariño, el del socialismo”. Y Giraldo publicó un trino en el que dijo “inventaron que le quitábamos votos a Abelardo y, les ganamos entonces nos amenazaron. Uribe terminó perfilándome”. El escrito estuvo acompañado por una foto en la que se lee “avanza la nueva derecha”. Como respuesta, Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente, respondió a los ataques: “estos son los matones que quieren acabar al Centro Democrático”. Otro episodio que aprovecharon los activistas cercanos al presidente electo para promover la narrativa del “petrouribismo” fue que Uribe agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, para cumplir su condena en una guarnición militar. “Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas”, escribió Uribe el pasado 10 de julio. Le puede interesar: De 16 congresistas que ocupan curules de paz, 11 apoyarán al gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son?

Quieren partido propio: Defensores de la Patria

De la Espriella, cercano en el pasado a Uribe, es un “outsider” de la clase política tradicional que de todos modos ganó respaldo en la base uribista, muchos de ellos militantes del Centro Democrático, pero sobre todo antipetristas. Ese partido sigue teniendo una plataforma importante a nivel nacional que incluye estructura, es decir, ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y congresistas, que sin duda resulta clave para las elecciones regionales del 2027. Entretanto, Defensores de la Patria apenas está en proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirse en partido político, pero ya empezaron con ese propósito de dejar atrás al uribismo para ser la opción de los votantes de derecha. En ese sentido, en redes se conoció una invitación para renunciar a ese partido, acompañada de un formato por diligenciar, e invitando a pasar a Salvación Nacional —liderado por el senador Enrique Gómez— o esperar a que De la Espriella forme su partido. Esto fue publicado por Leszli Kálli, quien en 2018 fue candidata al Senado por el Centro Democrático.

Ayer, Sofia Araujo, excandidata a la Cámara por el CD, defendió que De la Espriella tenga su propio partido. “Aquí no hay sucesor del presidente Uribe. El presidente electo llegó por sus propios medios haciendo una alianza con el pueblo colombiano”. El pulso no termina. Y solo se sabrá después de si por haber ganado las elecciones presidenciales De la Espriella se podrá quedar con los votos uribistas para siempre. No es lo mismo mover activismo en redes o hacer campaña que gobernar, más aún cuando no se cuenta con partido propio.

¿Subestiman los seguidores de De la Espriella a Álvaro Uribe?

Si se tiene en cuenta a Salvación Nacional, partido que apoyó a De la Espriella, está resurgiendo, el panorama no es tan sencillo. Por eso se cotizan los militares del Centro Democrático, un partido que volvió a implementar desde hace una década la carnetización de sus miembros y una disciplina partidista consolidada. Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario opina en diálogo con EL COLOMBIANO que “De la Espriella ha subestimado que su victoria fue muy estrecha y que Uribe conserva un partido bien organizado, con unas estructuras clave para ejercer el liderazgo sobre la clase política, particularmente en el Congreso”. Además, señala el experto que “este papel del partido hizo que fuera derrotado en la contienda” y que la pelea con el uribismo “le puede hacer mucho daño al gobierno”. En efecto, no son lo mismo. Pero el gobierno entrante los necesita como partido y a su gente. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)