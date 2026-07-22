¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes?

Las diferencias en redes entre los seguidores más radicales de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático no cesaron con la elección del uribista Honorio Henríquez como presidente del Senado sobre Alfredo Deluque, la ficha de “El Tigre”.
Ambos proyectos políticos comparten ideales, pero no son lo mismo. El uribismo tiene un partido formalmente constituido desde 2013 y el abelardismo como partido está naciendo.
La disputa es por quién se queda con ese electorado; y todo indica que algunos activistas quieren “jubilar” al expresidente Álvaro Uribe, para recoger los militantes de su partido en el movimiento Defensores de la Patria.