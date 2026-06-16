El negocio oculto detrás del cooling break en el Mundial 2026: ¡Hasta US$500 millones en publicidad!

El Mundial 2026 vibra más que nunca en su sexto día de competencia entre polémicas, emociones y cambios que marcarán un antes y un después en el balompié mundial. Uno de ellos son las pausas de hidratación, las cuales se convirtieron en uno de los elementos más polémicos del certamen. De hecho, en redes sociales no paran las críticas, pues para muchos aficionados representan interrupciones innecesarias que rompen el ritmo de los partidos y cambian incluso hasta el curso del juego.
Sin embargo, detrás de esos tres minutos por tiempo en los que los jugadores se acercan a las bandas para refrescarse y recibir indicaciones de su timonel, la FIFA encontró un negocio multimillonario que podría transformar la manera en que se comercializan las transmisiones de fútbol.
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