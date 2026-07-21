¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado?

El Centro Democrático ganó el pulso contra el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y puso a Honorio Henríquez como presidente del Senado. Derrotó a Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien es amigo cercano de De la Espriella. ¿Qué significa este triunfo para el Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe?
A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha.
Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces el Partido Liberal.