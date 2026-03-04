¿De cuánto es la multa por dejar que su gato circule libremente en un conjunto residencial?

El debate sobre la tenencia responsable de mascotas volvió a tomar fuerza en distintos conjuntos residenciales de Colombia. La razón: propietarios que permiten que sus gatos transiten libremente por pasillos, terrazas, jardines y otras zonas comunes sin supervisión, situación que puede derivar en sanciones económicas. Aunque es frecuente que se perciba a los felinos como animales independientes y difíciles de controlar, la normativa colombiana establece obligaciones concretas para sus dueños dentro del régimen de propiedad horizontal. Le puede interesar: 50 animales “viejitos” ya tienen un nuevo hogar gracias a la primera Adoptatón del año en Medellín

¿Pueden multar a los dueños de gatos en conjuntos residenciales?

La Ley 1801 de 2016 exige que los gatos permanezcan bajo control cuando estén en zonas comunes de conjuntos residenciales. FOTO: JAIDER ESCOBAR

Sí. El sustento jurídico se encuentra en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En sus artículos 116, 117 y 118, la norma regula la tenencia responsable de animales domésticos en espacios compartidos. Si bien no prohíbe tener mascotas en conjuntos residenciales, sí exige que permanezcan bajo control efectivo de sus propietarios cuando estén en zonas comunes. Esto aplica tanto para perros como para gatos. Lea más: Adoptatón en Medellín: buscan hogar para perros y gatos viejitos

¿Qué dice el artículo 118 sobre los gatos?

El artículo 118 establece que los felinos que estén en zonas abiertas al público o en áreas comunes deben ser transportados con elementos adecuados para su manejo, como: - Guacales o maletines especiales. - Collares diseñados para su control. - Dispositivos que permitan su supervisión efectiva. - Permitir que un gato deambule libremente por el conjunto sin supervisión puede considerarse una conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, una infracción.

¿Qué pasa si el gato causa daños en una unidad residencial?

La responsabilidad recae directamente sobre el propietario. Si el animal ingresa a otros apartamentos, deteriora mallas de protección, deja desechos en zonas comunes y genera afectaciones a otros residentes o mascotas, el dueño deberá responder por los perjuicios ocasionados, además de enfrentar posibles sanciones administrativas. En primera instancia, los afectados pueden presentar una queja ante el consejo de administración del conjunto. Si no se adoptan correctivos internos, el caso puede escalar ante la Policía Nacional de Colombia.

¿De cuánto es la multa por dejar un gato sin supervisión?

De acuerdo con el Código de Convivencia, la sanción puede ascender hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2025, esto equivale aproximadamente a $233.452 pesos colombianos. El objetivo de la multa no es prohibir la tenencia de mascotas, sino reforzar la obligación de control y prevenir conflictos entre vecinos en el marco de la propiedad horizontal. Conozca también: Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país: “También protegemos a los animales”

¿Puede el conjunto imponer sanciones adicionales?