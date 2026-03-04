Inter Bogotá se reforzó con jugador de la Premier y ya lo presentó: una bomba del mercado

Inter Bogotá dio uno de los golpes más sonoros del mercado al anunciar la contratación del colombo-inglés Ian Poveda. A sus 26 años, el extremo jugará por primera vez en el Fútbol Profesional Colombiano tras su reciente paso por Sunderland AFC.
El club capitalino, que dejó atrás su identidad como Equidad para iniciar una nueva etapa bajo el nombre de Inter Bogotá, viene siendo una de las grandes revelaciones del campeonato. En apenas nueve fechas del Apertura, suma 18 puntos y comparte el liderato con Deportivo Pasto, un rendimiento que pocos imaginaban al inicio del torneo.