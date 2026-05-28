El Barcelona tiene 100 millones de euros para Julián Álvarez: ¿los rechazará el Atlético de Madrid?

El interés del Barcelona por el argentino Julián Álvarez no surge de manera improvisada. El club catalán trabaja desde ya en la planificación de su proyecto ofensivo para la nueva temporada, y el delantero encaja en el perfil que busca la dirección deportiva: un atacante moderno, intenso, con capacidad para desempeñarse como ‘9’, moverse por todo el frente de ataque y aportar tanto en la presión como en la definición.
Según información publicada por el diario AS, el representante del jugador, Fernando Hidalgo, sostuvo una reunión en Barcelona con Deco y otros intermediarios con el objetivo de empezar a trazar una estrategia que podría desembocar en una oferta formal en el corto plazo. Aunque todavía no existe un acuerdo entre clubes, este acercamiento confirma que el interés ha pasado de ser un simple rumor a una etapa de contactos avanzados.