Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Barcelona tiene 100 millones de euros para Julián Álvarez: ¿los rechazará el Atlético de Madrid?

El Barcelona ya trabaja en su próximo gran movimiento en el mercado y ha puesto la mira en Julián Álvarez como su principal objetivo ofensivo. Sin embargo, la posible operación millonaria depende ahora de la postura del Atlético de Madrid.

  • Julián Álvarez es el principal objetivo del Barcelona en el mercado de pases. FOTO ATLÉTICO DE MADRID
    Julián Álvarez es el principal objetivo del Barcelona en el mercado de pases. FOTO ATLÉTICO DE MADRID
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 45 minutos
bookmark

El interés del Barcelona por el argentino Julián Álvarez no surge de manera improvisada. El club catalán trabaja desde ya en la planificación de su proyecto ofensivo para la nueva temporada, y el delantero encaja en el perfil que busca la dirección deportiva: un atacante moderno, intenso, con capacidad para desempeñarse como ‘9’, moverse por todo el frente de ataque y aportar tanto en la presión como en la definición.

Según información publicada por el diario AS, el representante del jugador, Fernando Hidalgo, sostuvo una reunión en Barcelona con Deco y otros intermediarios con el objetivo de empezar a trazar una estrategia que podría desembocar en una oferta formal en el corto plazo. Aunque todavía no existe un acuerdo entre clubes, este acercamiento confirma que el interés ha pasado de ser un simple rumor a una etapa de contactos avanzados.

En esa misma línea, el medio Barça Blaugranes señaló que el club azulgrana estaría preparando una propuesta inicial cercana a los 90 millones de euros más variables. Sin embargo, el Atlético de Madrid tendría tasado al delantero en torno a los 150 millones, una cifra que complica cualquier negociación.

El principal obstáculo para el Barcelona es que el Atlético no se encuentra en una posición de necesidad económica. Julián Álvarez tiene contrato vigente y es una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo rojiblanco. Su salida, en caso de concretarse, solo ocurriría si la oferta resulta irrechazable, ya que el club madrileño no tiene presión para vender.

En este contexto, la operación se vuelve compleja. No solo depende del deseo del jugador, sino también de la capacidad financiera del Barcelona, de posibles ventas y de las restricciones económicas de LaLiga. De acuerdo con la Cadena SER, el club catalán mantiene la intención de invertir cerca de 100 millones en un delantero, con Julián Álvarez como una de sus principales prioridades, aunque no la única.

El Atlético, además, atraviesa un momento de reconstrucción tras una temporada sin títulos, lo que hace aún más delicada la posibilidad de desprenderse de una de sus figuras. En caso de hacerlo, exigiría una cifra que justifique el impacto deportivo y permita reinvertir con ambición en el proyecto.

Más allá de los números, el atractivo de Julián Álvarez está en su perfil futbolístico. No es solo un delantero de área: es un atacante capaz de presionar alto, asociarse, atacar espacios y adaptarse a distintas funciones ofensivas. Ese tipo de jugador encaja en la idea de un Barcelona que busca mayor dinamismo, energía y soluciones en la zona ofensiva.

El argentino, que pasó de ser una pieza importante en el Manchester City a consolidarse como figura en el fútbol español, vuelve a estar en el centro del mercado europeo. Si el Barcelona logra acercarse a las exigencias del Atlético, el fichaje podría convertirse en uno de los movimientos más impactantes del próximo mercado. De lo contrario, la historia podría prolongarse como una negociación larga y sin resolución.

Por ahora, el escenario es claro: el Barcelona tiene interés, el entorno del jugador ya se ha movido y el Atlético de Madrid mantiene el control total de la operación. En los próximos días podrían surgir nuevos contactos que definan si esta historia avanza hacia una negociación real o se queda en otra gran promesa del mercado.

Temas recomendados

Atlético de Madrid
Barcelona
Barcelona
Julián Álvarez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos