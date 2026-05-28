Tras presión de la CIDH, Asmet Salud trasladó a Bogotá a Breider Murcia, paciente con riesgo de amputación

El caso de Breider Murcia Correa, un joven que sufrió un accidente de tránsito en Florencia, Caquetá, durante el mes de marzo y que permanecía sin cirugía especializada pese a una orden médica, dio un giro esta semana. Tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más de 50 días de espera, su EPS confirmó el traslado a un centro de alta complejidad en Bogotá para intentar evitar la amputación de su pierna.
Fue atendido inicialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada, el 2 de abril, una valoración médica determinó la urgencia de remitirlo a un centro de mayor complejidad para una cirugía reconstructiva. Sin embargo, pese a contar con una orden clínica y una acción de tutela a su favor, el traslado no se concretó en las semanas siguientes. La falta de intervención oportuna abrió un riesgo crítico de una posible amputación del miembro inferior afectado.
Entérese: Negligencia en el sistema de salud llevó a la CIDH a intervenir por joven en riesgo de amputación