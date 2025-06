EE. UU. no renovaría permiso de Monómeros para operar en Colombia: ¿qué pasará con la empresa?

“ Esa licencia, que expira a finales de junio, no se renovará, según personas familiarizadas con la decisión . Esto podría aislar a Monómeros del sistema financiero, poniendo en riesgo la planta que produce alrededor de 28% de los fertilizantes de Colombia ”, dice Bloomberg en su informe.

De acuerdo con un reporte de la agencia estadounidense Bloomberg , el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no renovará la licencia que le permite a Monómeros comercializar sus productos y realizar transacciones financieras , incluidas las filiales dedicadas a servicios portuarios.

El régimen de Nicolás Maduro trató de vender la empresa a manos privadas antes de que se venciera dicha licencia, pero el Gobierno de Petro se interpuso para que no sucediera.

La entidad señaló que la principal razón de rechazar la operación fue que no se acreditó que el propósito fuera la preservación de la empresa como unidad productiva y que siguiera generando empleos, sino más bien había un interés de venta de ciertos activos indeterminados.

Entre las razones que entregó las Superintendencia de Sociedades para negar la venta de Monómeros a Nitrofert fue que la información presentada no era clara, ni suficiente y tampoco precisa.

Además, no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y tampoco evidenciaba un beneficio para Monómeros.

También dijo que Nitrofert es una sociedad recién constituida en octubre del año pasado, que no tiene su capital pagado y pertenece a un grupo empresarial sin certificado.

