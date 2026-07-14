Monómeros acuerda con sus acreedores reorganizar una deuda de $647.000 millones

La compañía Monómeros Colombo Venezolanos S.A. cerró finalmente un acuerdo de reorganización para atender sus deudas y salir a flote. El acuerdo se cerró en las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026. Así confirmó la Superintendencia de Sociedades. La decisión se adoptó dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, tras verificarse que el acuerdo cumplió con las mayorías exigidas por la normativa, según se lee en el comunicado. La compañía, perteneciente al sector industrial y petroquímico, se dedica a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios. Su operación es considerada estratégica para el país por su papel dentro de la cadena de suministro del sector agrícola. La Superintendencia de Sociedades aseguró que el acuerdo fue para reorganizar un pasivo de $647.346 millones.

¿Cómo avanzó el proceso de insolvencia de Monómeros?

El proceso de reorganización comenzó de oficio en marzo de 2025, cuando la Superintendencia de Sociedades determinó que la empresa atravesaba una situación financiera compleja que hacía necesario preservar la compañía como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Le puede gustar: Supersociedades confirma que pone a Monómeros bajo el más alto nivel de supervisión Tras cumplir las diferentes etapas procesales, entre ellas la aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, la empresa logró negociar un acuerdo con sus acreedores. La Superintendencia informó que la confirmación fue posible después de comprobar que la propuesta obtuvo el respaldo del 99,569% de los votos emitidos, porcentaje que supera ampliamente las mayorías requeridas por la ley y evidencia un amplio consenso entre los acreedores.

¿Qué contempla el acuerdo aprobado?

El acuerdo permitirá atender el pasivo reorganizable mediante un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos.

Desde el punto de vista financiero y operativo, la reorganización estará respaldada por un plan de negocios y por proyecciones de flujo de caja orientadas a garantizar la viabilidad de la compañía. Además, incorpora un modelo de disciplina financiera, restricciones para la distribución de utilidades y un seguimiento permanente por parte de un Comité de Acreedores. Con esta decisión también se busca preservar a Monómeros como fuente generadora de empleo, garantizar la continuidad de sus operaciones en un sector estratégico para el país y proteger el crédito, en línea con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo.

Superintendencia destaca la efectividad del régimen de insolvencia

Nini Johanna Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades (e), Superintendencia de Sociedades, aseguró que la decisión demuestra la capacidad del régimen de insolvencia empresarial para resolver procesos de alta complejidad mediante acuerdos entre deudores y acreedores. “La confirmación del acuerdo de reorganización de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad. Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial”, afirmó la funcionaria. La superintendente encargada agregó que la entidad continuará verificando el cumplimiento del acuerdo para asegurar que su ejecución se desarrolle bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad, en beneficio de los acreedores, la empresa y el tejido empresarial del país. Entérese: La venta de Monómeros despierta preocupaciones en Colombia, alerta estudio por “capital corrosivo”

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