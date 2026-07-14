Monómeros acuerda con sus acreedores reorganizar una deuda de $647.000 millones

La compañía Monómeros Colombo Venezolanos S.A. cerró finalmente un acuerdo de reorganización para atender sus deudas y salir a flote. El acuerdo se cerró en las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026.
Así confirmó la Superintendencia de Sociedades. La decisión se adoptó dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, tras verificarse que el acuerdo cumplió con las mayorías exigidas por la normativa, según se lee en el comunicado.
La compañía, perteneciente al sector industrial y petroquímico, se dedica a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios. Su operación es considerada estratégica para el país por su papel dentro de la cadena de suministro del sector agrícola.
La Superintendencia de Sociedades aseguró que el acuerdo fue para reorganizar un pasivo de $647.346 millones.