La marca paisa Monastery crece 127% en Colombia y cerrará el 2025 con 28 tiendas

Monastery, la firma paisa pionera en llevar el lujo local a Europa y Estados Unidos, anunció que cerrará 2025 con 28 tiendas físicas en Colombia y EE.UU., reflejando el dinamismo de un sector que, según Bain & Company, superará los US$1.250 millones en el país este año. En apenas un año, la compañía pasó de 11 a 25 tiendas en Colombia, un salto del 127%, y se consolida como un motor de empleo y desarrollo económico. Actualmente, genera más de 400 puestos de trabajo, y con las nuevas aperturas previstas, seguirá aumentando de forma significativa su planta laboral.

Pedro Castellanos, CEO de Monastery.

Expansión internacional de Monastery

La marca también pisa fuerte fuera de Colombia. Comercializa sus productos en España, República Dominicana, Puerto Rico y Chile, y proyecta abrir en 2026 su primera tienda en Guatemala. En Estados Unidos ha puesto el foco en zonas estratégicas: Aventura Mall, Sawgrass Mills y próximamente Orlando, Florida, consolidando su presencia en uno de los mercados más competitivos del mundo. Pedro Castellanos, CEO de Monastery, es enfático en su visión: "Monastery nace de la convicción de que el lujo colombiano puede conquistar el mundo y fortalecer la economía nacional. Cada tienda, cada colección y cada campaña busca generar empleo, mostrar el talento y la excelencia del país y demostrar que la moda premium hecha en Colombia puede competir globalmente". Con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Ipiales y Riohacha, Monastery abrió 14 nuevos puntos de venta en 2024, reafirmando su compromiso con la economía nacional.

Diversificación y nuevas líneas de lujo