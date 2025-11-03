Premios Macondo 2025: así fue la gran celebración del cine colombiano en Medellín

El marco fue el ideal: un clima soleado, cielo azul y brisa primaveral para que Medellín le diera la bienvenida a toda la plana mayor del cine colombiano invitada a los Premios Macondo 2025, los Óscar del cine colombiano.
Nominados e invitados llegaron desde las 5:00 de la tarde este domingo al Teatro Metropolitano y manifestaron su emoción al vivir estos premios en Medellín, en especial los artistas de la casa. “Nuestra ciudad sigue siendo referente de industria, de crecimiento, de que los sueños se hacen realidad y Medellín y Antioquia son una gran casa anfitriona para cualquier evento y ahora con los Macondo estamos dejando claro que así es”, precisó Julieth Restrepo, actriz paisa y que estaba nominada a Mejor protagónico por su papel en Estimados señores.