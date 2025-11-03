El más viajero: Petro superó a su antecesor y todavía le faltan 280 días

Entre los apretones de manos y acuerdos que se dio para establecer relaciones más cercanas con el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y con gobernantes de Catar y Egipto, el presidente Gustavo Petro ha estado con una apretada agenda diplomática internacional la última semana.
Según una comunicación oficial enviada por la Presidencia de la República al Congreso, el presidente salió del país el pasado lunes 27 de octubre y regresará hoy 4 de noviembre. Durante su ausencia, quedó de encargado de las funciones presidenciales el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Pero lo que más resalta dentro de su agenda, más allá de los lujos y opulencias que pereciera estar experimentando (por lo menos en esta gira por Medio Oriente), es que el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los mandatarios que más viajes y encuentros exteriores ha tenido en la historia reciente.