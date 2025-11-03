El más viajero: Petro superó a su antecesor y todavía le faltan 280 días

Entre los apretones de manos y acuerdos que se dio para establecer relaciones más cercanas con el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y con gobernantes de Catar y Egipto, el presidente Gustavo Petro ha estado con una apretada agenda diplomática internacional la última semana. Según una comunicación oficial enviada por la Presidencia de la República al Congreso, el presidente salió del país el pasado lunes 27 de octubre y regresará hoy 4 de noviembre. Durante su ausencia, quedó de encargado de las funciones presidenciales el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Puede leer: Petro propone al emir de Catar mediar en el conflicto con Trump Pero lo que más resalta dentro de su agenda, más allá de los lujos y opulencias que pereciera estar experimentando (por lo menos en esta gira por Medio Oriente), es que el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los mandatarios que más viajes y encuentros exteriores ha tenido en la historia reciente.

¿Cuántas veces y a dónde ha viajado Petro?

Según cifras oficiales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entre agosto de 2022 y octubre de 2024 el presidente Gustavo Petro realizó 40 viajes internacionales, con un costo acumulado superior a $7.870 millones de pesos. En promedio, cada salida al exterior le representó al erario unos $196 millones, sin incluir los gastos operativos de las comitivas y esquemas de seguridad. Solo en 2024, el mandatario permaneció fuera del país 37 días —más de un mes—, distribuidos en 14 giras internacionales. Los costos ascendieron a $3.185 millones, de los cuales $3.105 millones correspondieron a transporte aéreo, $55 millones a alojamiento y $24 millones a alimentación.

Petro pidió al emir de Catar mediar en su disputa con Trump y respaldar los diálogos de paz con el Clan del Golfo y el ELN. Foto: X

En total, Petro visitó 25 países en aquel periodo, y pasó 127 días fuera de Colombia, es decir, más de cuatro meses de su mandato en giras diplomáticas. Estos números superan ampliamente los de su antecesor, Iván Duque, y de quién en reiteradas ocasiones Petro reviró por el uso inadecuado, según el, del presupuesto público. Duque, en su momento y en el mismo periodo, hizo 25 viajes al exterior. Aunque es necesario rescatar que su gestión se dio en medio de la pandemia de COVID-19. Las diferencias no solo se reflejan en la frecuencia, sino también en el enfoque: mientras Duque privilegiaba escenarios multilaterales y económicos, Petro ha priorizado encuentros bilaterales en América Latina, África y Medio Oriente, con un marcado acento político e ideológico.

El enfoque de los viajes

Los destinos más recurrentes del presidente han sido Venezuela, Brasil y México, países con los que mantiene afinidades políticas, así como Estados Unidos, donde ha participado en eventos como la Asamblea General de las Naciones Unidas. A ellos se suman escalas estratégicas en Europa y África, y más recientemente, en Asia y Medio Oriente, como parte de su esfuerzo por “diversificar alianzas” y “romper la dependencia del Norte global”. La polémica en torno a estos viajes se ha agudizado en medio de las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno. Lea también: Le salió al revés a Petro lo de ser “líder mundial”: 5 fracasos En 2024, mientras el Ejecutivo tramitaba sin éxito una nueva reforma tributaria para recaudar $9,8 billones, Petro anunció un Plan de Austeridad del Gasto, que supuestamente buscaría racionalizar los desplazamientos oficiales. Sin embargo, la promesa contrasta con su apretada agenda exterior y los nuevos itinerarios previstos para 2025. De hecho, en lo corrido de 2025 el mandatario ya acumula más de 30 desplazamientos internacionales, según reportes de prensa, y con su actual gira por Arabia Saudita, Egipto y Catar, llega a, aproximadamente, 73 viajes en total desde el inicio de su mandato. Su equipo insiste en que se trata de una diplomacia “activa y transformadora”, aunque desde la oposición se cuestiona el impacto real de esos viajes y el costo que suponen para el país.

Su “tour” por Medio Oriente

Si bien es cierto que con este desplazamiento por Medio Oriente el presidente Petro y su comitiva busca estrechar lazos económicos, de comercio y hasta cultural con los país de esa zona, también es llamativo la frecuencia de estos desplazamientos internacionales tan reiterados. No se puede olvidar que Catar, justamente, ha cobrado un papel relevante en la política colombiana reciente, pues fue sede de las conversaciones exploratorias entre el Gobierno y el Clan del Golfo, con el emirato como mediador diplomático. Además, el presidente no solo ha ido para reunirse con altos mandatarios de esos países, también ha aprovechado estar allí para inagurar dos embajadas, una en Riad (capital de Arabia Saudita) y otra en Doha (capital de Catar). Y, por ejemplo, la sede de la embajada en Arabia Saudita de inmediato levantó sospechas por los lujos que se ven en las fotografías que publicó el presidente en su cuenta de X. Esta nueva embajada viene con piscina interna incluida y maniquíes para mostrar trajes autóctonos de Colombia.

Del más viajero al más “tuitero”

Y es que si bien ha viajado mucho, también le gusta comentarlo a tráves de redes sociales. No es algo de ahora, pero parece que se ha exacerbado. Luego del domingo 26 de octubre, Gustavo Petro ha aumentado considerablemente el volumen de sus publicaciones. Es más, hasta llegó a trinar 75 veces el martes 28 de octubre. Sí, en un solo día. Y es que su gestión como mandatario y, probablemente la herramienta para anunciar lo que hace, son sus trinos. Sus viajes por el mundo, las peticiones a otros mandatarios, y por ejemplo su más reciente intervención con el emir de Catar Tamim bin Hamad Al Thani. Al que le propuso “mediar para desescalar el conflicto con Trump”. Y en el que afirmó “somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo”. Tanto sus viajes, como sus trinos han sido bastantes y todo apunta que no han terminado. Al mandatario aun le quedan 280 días como presidente de los colombianos. ¿Cuántos más viajes y trinos faltarán?

