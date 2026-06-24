MinHacienda coloca casi un billón de pesos en deuda al 12,99% en pleno partido de Colombia en el Mundial

Mientras el país tenía la mirada puesta en el partido de la Selección Colombia contra el Congo y la coyuntura política por las elecciones presidenciales, el Ministerio de Hacienda salió al mercado este 23 de junio y colocó $900.000 millones en Títulos de Tesorería de Corto Plazo ( TCO). La tasa de corte, el costo al que el Gobierno consigue prestado, quedó en 12,999%, prácticamente el 13% que ya venían advirtiendo varios analistas. Para entender la magnitud de este movimiento, por cada peso que ofreció el Gobierno, los inversionistas pidieron prestarle 3,3 pesos. En total llegaron posturas de compra por $2,9 billones para un cupo de apenas $900.000 millones. Siga leyendo: Gobierno Petro creó un monopolio en la deuda colombiana: fondo de EE. UU. controla el 30%

¿Qué pasó exactamente en la subasta de TES?

La subasta, la número 25 de TCO en lo que va del año, se hizo sobre una referencia en pesos con vencimiento el 15 de junio de 2027, es decir, papeles a un año. Es decir, la “tasa de corte” es el precio que terminó pagando el Gobierno por el crédito ese día, y la “cobertura” mide qué tanto apetito tuvo el mercado por prestarle. Una cobertura de 3,3 veces es alta y refleja que, a pesar de las críticas, los inversionistas siguen viendo atractivo prestarle a la Nación a esa tasa. Ese 12,999% no es el peor dato del año, todo lo contrario. Según la serie histórica de las subastas de TCO, la tasa de corte tocó un máximo de 13,90% el 19 de mayo. Desde entonces ha caído 0,91 puntos porcentuales, y el costo de financiamiento del Gobierno a un año volvió a niveles que no se veían desde diciembre de 2022. Ese moderación del corto plazo también se refleja en los TES a 10 años, que se mantuvieron por encima del 13% durante buena parte del año, bajaron esta semana a cerca de 11,6%. En plata blanca, esto significa que los inversionistas le están exigiendo menos rentabilidad al Gobierno para prestarle, una señal que el mercado suele leer como una mejora en la percepción de riesgo país.

La advertencia sobre otra subasta el mismo día

Bajo esta panorama, el analista Pablo García llamó la atención sobre una segunda convocatoria que Hacienda anunció para la hoy 24 de junio, para $2,5 billones adicionales en TES. A su juicio, el Gobierno está “endeudando al país hasta el último día” antes de entregar el poder, en referencia al cambio de mandato el próximo 7 de agosto cuando arranque la Presidencia de Abelardo de la Espriella. Esa segunda subasta corresponde a referencias de TES Clase B a plazos mucho más largos que el TCO del mismo día. Estas son las condiciones generales bajo las que se administran ese tipo de subastas: a 5 años la tasa quedaría en 12,50% y a 34 años, 12,00%. Lea más: Estudio del Banco de la República alerta que deterioro fiscal encareció la deuda pública del Gobierno

¿Cuánta deuda tiene hoy Colombia?

Con estas nuevas colocaciones, vale la pena mirar la foto completa. Según cifras del propio Ministerio de Hacienda, a mayo de 2026 la deuda bruta de la Nación llegó a $1.169 billones, equivalentes a 60,6% del PIB proyectado para este año. De ese total, $881 billones son deuda interna y $288 billones son deuda externa. Frente a abril, cuando la deuda bruta había llegado a $1.181 billones, hubo una leve caída de 1%. Pero frente a mayo de 2025, cuando el saldo era de $1.090 billones, el aumento es de 8,3%, es decir, $79 billones más de deuda en solo un año. La explicación de ese crecimiento está toda en el mercado local, ya que, en el último año, la deuda interna pasó de $741 billones a $881 billones, un salto de 18%, impulsado principalmente por la mayor colocación de TES. Solo los TES de corto plazo suman un saldo de $44,8 billones, y los de largo plazo, $718 billones. Entre los dos representan 87% de toda la deuda interna del país. En el otro extremo, la deuda externa se redujo de $348 billones a $288 billones, una caída de 17%. Por monedas, 61,8% de esa deuda está en dólares, 18,8% en francos suizos, 17,4% en euros y apenas 2% en pesos colombianos. El perfil de amortizaciones muestra que este año hay que atender o refinanciar deuda por $134,97 billones, el 12% del saldo total. Eso significa que buena parte de lo que el Gobierno sigue colocando en subastas como la de hoy también sirve para “rodar” deuda vieja, no solo para financiar gasto nuevo. En contexto: Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

¿Qué dicen los analistas sobre la caída de las tasas?

El economista Diego Montañez-Herrera, analista sénior de la Universidad Eafit, hizo una precisión sobre el optimismo que ha generado la baja reciente de tasas, ya que se debe distinguir entre la variación y el nivel. Según sus cálculos, el TES a un año se ubicó en 12,35% el 19 de junio de 2026, un 39% más alto que un año atrás, cuando estaba en 8,87%. Es decir, sí ha bajado frente a los picos de mayo, pero sigue muy por encima del promedio que registró Colombia durante buena parte de las últimas dos décadas. El propio Montañez reconstruyó cómo se movió el costo de la deuda a medida que avanzaba el calendario electoral: “Antes de la primera vuelta (15 de mayo), el Gobierno tomaba deuda al 15%. Después de la primera vuelta, la tasa bajó a 13,5%. Tres días antes de la segunda vuelta, ya estaba en 12,5%. Un día después de la segunda vuelta, se acercó al 12%”. Ese fenómeno tiene nombre en economía, se llama riesgo país. Cuando el mercado percibe menos incertidumbre política, exige una rentabilidad más baja para prestarle al Gobierno. Para Montañez, el resultado electoral terminó moviendo más las tasas de largo plazo que toda la gestión del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Gustavo Petro.

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El historial reciente de subastas de deuda pública