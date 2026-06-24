MinHacienda coloca casi un billón de pesos en deuda al 12,99% en pleno partido de Colombia en el Mundial

Mientras el país tenía la mirada puesta en el partido de la Selección Colombia contra el Congo y la coyuntura política por las elecciones presidenciales, el Ministerio de Hacienda salió al mercado este 23 de junio y colocó $900.000 millones en Títulos de Tesorería de Corto Plazo ( TCO).
La tasa de corte, el costo al que el Gobierno consigue prestado, quedó en 12,999%, prácticamente el 13% que ya venían advirtiendo varios analistas.
Para entender la magnitud de este movimiento, por cada peso que ofreció el Gobierno, los inversionistas pidieron prestarle 3,3 pesos. En total llegaron posturas de compra por $2,9 billones para un cupo de apenas $900.000 millones.
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