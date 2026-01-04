Mineros, Éxito y Cibest movieron la Bolsa de Valores en 2025

El 2025 fue un año excepcional para la renta variable colombiana. El repunte del índice MSCI Colcap con valorizaciones en niveles del 50%, sin incluir dividendos, respondió a un entorno donde, por primera vez en varios años, distintos frentes comenzaron a empujar en la misma dirección.

Para los analistas de Casa de Bolsa este giro de sentimiento abrió espacio para que una serie de decisiones corporativas, dividendos y un entorno macroeconómico a favor de economías emergentes, se convirtieran en detonantes de valor para el mercado local.

Las movidas corporativas también ayudaron a destrabar valor en el mercado: la escisión del otrora GEA reordenó a cada uno de sus integrantes en su negocio principal, Bancolombia y Davivienda adoptaron estructuras de holding para ganar flexibilidad, Cementos Argos aprovechó la venta de Summit para fortalecer caja y el regreso del flotante de Éxito volvió a darle vida a una acción que llevaba años castigada.

“Todo esto reactivó el interés por varios emisores. A la par, las recompras de acciones (Cibest, Argos, Celsia, Nutresa, Enka) y los dividendos elevados de Bancolombia y Terpel terminaron de reforzar la idea de que estos precios seguían siendo interesantes bajo una mirada de “total return (rendimiento total)”, anotaron los expertos de Casa de Bolsa.

Destacaron que sobre este terreno corporativo más dinámico, los resultados corporativos mostraron una mejora generalizada, aunque con dinámicas distintas por sector.