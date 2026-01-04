x

Mineros, Éxito y Cibest movieron la Bolsa de Valores en 2025

Grandes decisiones corporativas repercutieron positivamente en la dinámica del mercado bursátil colombiano durante el año anterior.

  • FOTO COLPRENSA.
    FOTO COLPRENSA.
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 6 horas
bookmark

El 2025 fue un año excepcional para la renta variable colombiana. El repunte del índice MSCI Colcap con valorizaciones en niveles del 50%, sin incluir dividendos, respondió a un entorno donde, por primera vez en varios años, distintos frentes comenzaron a empujar en la misma dirección.

Para los analistas de Casa de Bolsa este giro de sentimiento abrió espacio para que una serie de decisiones corporativas, dividendos y un entorno macroeconómico a favor de economías emergentes, se convirtieran en detonantes de valor para el mercado local.

Las movidas corporativas también ayudaron a destrabar valor en el mercado: la escisión del otrora GEA reordenó a cada uno de sus integrantes en su negocio principal, Bancolombia y Davivienda adoptaron estructuras de holding para ganar flexibilidad, Cementos Argos aprovechó la venta de Summit para fortalecer caja y el regreso del flotante de Éxito volvió a darle vida a una acción que llevaba años castigada.

“Todo esto reactivó el interés por varios emisores. A la par, las recompras de acciones (Cibest, Argos, Celsia, Nutresa, Enka) y los dividendos elevados de Bancolombia y Terpel terminaron de reforzar la idea de que estos precios seguían siendo interesantes bajo una mirada de “total return (rendimiento total)”, anotaron los expertos de Casa de Bolsa.

Destacaron que sobre este terreno corporativo más dinámico, los resultados corporativos mostraron una mejora generalizada, aunque con dinámicas distintas por sector.

Dinámica empresarial

Los bancos normalizaron provisiones y recuperaron utilidades, Mineros capitalizó el rally del oro, y comenzó a sentirse el efecto rezagado de un entorno macro más favorable como los recortes de tasas de meses anteriores que empezaron a aliviar los gastos financieros de muchas compañías, mejorando su utilidad.

Grupo Éxito consolidó una recuperación operativa estructural, mientras que los holdings Grupo Argos y Grupo Sura reportaron avances en sus negocios core (principales). Para los investigadores económicos sectores bajo presión, como utilities (servicios públicos) e hidrocarburos, lograron mantener estabilidad relativa, dependiendo de los ciclos regulatorios y del comportamiento de los commodities.

La primera rueda de 2026

El viernes, en la primera jornada de negociaciones de este año en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el índice MSCI Colcap observó un aumento de 0,05%, cerrando en 2.069,02 puntos.

Las especies más valorizadas en el arranque del mercado bursátil colombiano fueron las de Ecopetrol que aumentó 2,67% y cerró en $1.920; Icolcap que creció 2,4% cotizándose a $20.480,50 y Promigas que subió 2,05% y terminó la jornada en $6.470. Los títulos que observaron reducciones fueron Conconcreto, Cibest y Banco de Bogotá.

