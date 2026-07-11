“Primero debemos recuperar a Ecopetrol; vender ahora no tiene sentido”: Miguel Gómez

A pocas semanas de asumir el Ministerio de Hacienda, el próximo 7 de agosto, junto con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez habló con EL COLOMBIANO sobre la estrategia económica del nuevo gobierno.

En este diálogo detalló su plan para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento, impulsar una reforma tributaria estructural, recuperar la confianza de los mercados y de los organismos multilaterales, fortalecer a Ecopetrol antes de considerar cualquier venta de participación estatal y trabajar para que Colombia recupere el grado de inversión antes de finalizar el cuatrienio. Vale anotar que Gómez fue presentado por el entrante gobierno de De la Espriella con un discurso centrado en la recuperación de la confianza, la disciplina fiscal y la reconstrucción institucional, ejes planteados como parte de la agenda económica.

En ese contexto, deberá encarar los retos estructurales derivados de lo que el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo describe como la inflexibilidad del gasto público. La hoja de ruta de la saliente administració Petro, de 231 páginas, proyecta reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública hacia 2037, priorizando la diversificación hacia sectores no extractivos. Además, aborda variables críticas como el control de la inflación y el impacto de los precios internacionales del petróleo en la sostenibilidad estatal. ¿Pero, se ajustará el próximo jefe de la cartera económica a esos lineamientos? El mandatario electo, por lo pronto, resalta que Gómez Martínez se ha caracterizado por mantener una posición de transparencia frente a los desafíos económicos y por defender el manejo responsable de los recursos públicos. También afirmó que el nuevo jefe de la cartera de Hacienda deberá liderar una etapa orientada a recuperar la confianza de los ciudadanos y de los mercados.

Lo cierto es que el panorama económico que recibe la nueva administración está marcado por una situación fiscal que acumula déficits persistentes y un nivel de deuda que reduce el margen para nuevas iniciativas de gasto.

¿Cuáles serán las tres primeras acciones para enfrentar el alto endeudamiento del país en los primeros 100 días de gobierno?

“La primera será un recorte importante del gasto público. Para disminuir la deuda hay que reducir el gasto, protegiendo los subsidios dirigidos a las clases menos favorecidas. La segunda será iniciar el perfilamiento de la deuda, es decir, analizar cuáles vencimientos de corto plazo podemos sustituir por otros de mayor plazo, aprovechando además que las tasas de interés han bajado en las últimas semanas. Y la tercera será restablecer un contacto permanente con los grandes organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CAF, que son entidades clave para la sostenibilidad financiera del país”.

¿Se mantendrán los subsidios monetarios para los adultos mayores y otros programas sociales?

“Sí. Los subsidios monetarios se mantienen. Lo que sí haremos será un trabajo cuidadoso, que tomará tiempo, para verificar que quienes los reciben realmente sean beneficiarios y que no haya personas que estén indebidamente incluidas en el sistema.

Es una labor de carácter administrativo para asegurar que las bases de datos correspondan a quienes realmente necesitan esos beneficios”.

Algunos críticos afirman que reperfilar la deuda es lo mismo que renegociarla. ¿Qué responde?

“No, no es lo mismo. Quienes creen que son equivalentes deben profundizar sus conocimientos en finanzas”.

El déficit fiscal cerraría este año en 7,4% del PIB, según el Carf. ¿Cuál es la meta para 2027 y cómo planean alcanzarla?

“Este no es un problema que pueda resolverse en un solo año. El ajuste probablemente abarcará buena parte del cuatrienio. Nuestro primer objetivo es lograr el equilibrio del déficit primario, que hoy está alrededor del 3,5% del PIB. El déficit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos del Estado, sin incluir el servicio de la deuda. Alcanzar ese equilibrio significa que el Gobierno dejaría de destinar recursos para financiar su funcionamiento. Eso nos dará mayor margen de maniobra en materia fiscal, aunque no resolverá por sí solo el problema del exceso de deuda. También necesitaremos medidas adicionales de austeridad. Es un proceso que requiere paciencia, pero es indispensable para evitar una crisis de pagos con graves consecuencias económicas y sociales”.

¿Será suficiente un período de cuatro años para cumplir ese objetivo?

“Creo que sí. Pero también es indispensable que la economía vuelva a crecer.

Durante el gobierno de Gustavo Petro el crecimiento promedio fue de 1,7% anual, una cifra muy baja. Con ese ritmo es muy difícil equilibrar las finanzas públicas. Necesitamos que la gente confíe en el Gobierno, invierta y logremos un mayor crecimiento. Cada punto adicional de crecimiento del PIB representa cerca de seis billones de pesos para las finanzas públicas. Por eso necesitamos que los empresarios confíen e inviertan”.

La inflación sigue siendo una preocupación. ¿Qué medidas impulsará desde el Ministerio de Hacienda para reducirla?

“La inflación ha venido aumentando mientras en el resto del mundo ha disminuido. Nosotros vamos en contravía. La inflación es un impuesto disfrazado porque reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Disminuirla es fundamental para mejorar la capacidad de compra de los hogares. Siempre he dicho que quienes mejor perciben la inflación son las amas de casa, porque son quienes hacen las compras diariamente. Subir los salarios de manera irresponsable, como ocurrió en este gobierno, no sirve de mucho si después la inflación se come esas ganancias. Reducir la inflación también facilitará el ajuste fiscal. En este tema el Banco de la República y el Gobierno tienen el mismo interés. Aunque aumentar las tasas de interés afecta a muchos sectores, la inflación es un problema mucho más grave”.

¿Qué conversación sostuvo con el Banco de la República sobre la inflación?

“Creo que todavía la inflación podría subir algunos meses más, pero después empezará a descender y eso permitirá reducir gradualmente las tasas de interés.

En la reunión con el gerente del Banco y el presidente de la República dejamos claro que respetaremos plenamente la autonomía del Banco de la República y que las discusiones sobre política económica se darán por los canales institucionales establecidos en la Constitución, no mediante declaraciones públicas o confrontaciones como ocurrió durante el gobierno anterior”.

Usted ha dicho que se necesitan entre 15 y 20 billones de pesos para evitar un apagón eléctrico, atender la crisis del sistema de salud y financiar un plan de choque en seguridad. ¿De dónde saldrán esos recursos?

“Provendrán de los ahorros que lograremos con el recorte del presupuesto. El presupuesto presentado para 2026 está desfinanciado en 12 billones de pesos; es un presupuesto que no está en equilibrio y que, en esas condiciones, no podrá cumplirse”.

¿Contemplan privatizaciones o venta de activos estatales para obtener recursos?

“En una primera etapa no. Lo que sí haremos será racionalizar muchas entidades del Estado. Colombia no tiene capacidad para financiar 19 ministerios y existen entidades que claramente no están cumpliendo su misión.

El Estado tiene que reducir su tamaño porque no tenemos cómo sostenerlo. Habrá fusiones de ministerios, aunque eso requerirá una ley y tomará más tiempo”.

Ha dicho que impulsará una reforma tributaria. ¿Cuáles serán sus principales ejes?

“Lo que hemos planteado es la necesidad de simplificar el régimen tributario. Hoy existe una maraña de normas contradictorias que les genera enormes cargas a las empresas y afecta la productividad. Queremos un sistema mucho más simple, con tarifas ojalá más bajas, para que pagar impuestos deje de ser una tortura y se convierta en una contribución normal al desarrollo del país. Colombia necesita una reforma tributaria estructural; no podemos seguir haciendo ajustes parciales. No creo que pueda presentarse en la primera etapa de la legislatura, pero sí hacia el final de la sesión entre julio y diciembre”.

¿Cómo planea recuperar el valor de Ecopetrol y contempla vender una participación adicional de la empresa?

“Hay que intervenir para recuperar a Ecopetrol, porque hemos deteriorado un activo muy importante para el país. Este no es el momento para vender una participación adicional, ya que la empresa ha perdido mucho valor en bolsa y una venta hoy no sería favorable para la Nación.

Primero debemos lograr que vuelva a producir, genere utilidades de manera sólida y, posteriormente, evaluar si una enajenación adicional puede ser conveniente para apoyar su crecimiento. En el corto plazo no está contemplado”.

¿Qué mensaje les envía al asalariado, al trabajador informal, al emprendedor y a las pequeñas y medianas empresas?

“Este será el gobierno de los emprendedores y de quienes quieren crear empresa. Será un gobierno que prestará especial atención a la clase media, que históricamente ha tenido poco espacio. Necesitamos que los empresarios, pequeños, medianos y grandes, confíen, inviertan y crezcan. Con crecimiento económico se resuelven muchos de los problemas del país”.

¿Cuál será el objetivo del próximo viaje a Estados Unidos?

“Vamos a restablecer los contactos con los organismos multilaterales.

Durante el gobierno Petro esas relaciones quedaron prácticamente abandonadas y contar con el respaldo de esas entidades es fundamental para la estabilidad financiera del país”.

¿En cuánto tiempo espera que Colombia recupere el grado de inversión?