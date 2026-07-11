Nuevo MinAgricultura ya tiene tarea: le piden derogar las Áreas de Protección de Alimentos del gobierno Petro

Un grupo de congresistas electos envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al próximo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero —recién designado este 11 de julio—, en la que solicitan la revocatoria inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) durante el gobierno de Gustavo Petro.
La solicitud está firmada por la senadora electa Sara Castellanos y la representante electa Carol Stefanny Borda, ambas del partido Salvación Nacional, junto con el representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático (quien obtuvo la mayor votación de toda la jornada electoral para el Legislativo).