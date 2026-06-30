¿Quién es Miguel Gómez Martínez? El nuevo ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

El economista Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las carteras más estratégicas de la administración entrante por su responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, la política fiscal, la deuda del Estado y la formulación de las reformas tributarias.
Gómez confirmó a medios nacionales que aceptó el nombramiento y que hará parte del gabinete encargado de dirigir la política económica del país durante el próximo cuatrienio. Además, ya integra el equipo de empalme del sector Hacienda. Esta redacción corroboró con gremios y centros de pensamientos, quienes celebraron el anuncio.
Su designación llega en un momento de importantes desafíos para la economía colombiana, entre ellos la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo del déficit fiscal, el cumplimiento de las obligaciones de deuda, la reactivación del crecimiento económico y la búsqueda de mayores ingresos para el Estado.
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