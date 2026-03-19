Meta abandona su apuesta por el metaverso tras perder US$80.000 millones

Meta anunció que dejará de ofrecer Horizon Worlds en sus gafas de realidad virtual Quest, en lo que representa un cambio significativo en su estrategia sobre el metaverso. A partir del 15 de junio, los usuarios no podrán crear, publicar ni actualizar mundos virtuales, ni acceder a esta plataforma desde los visores. Sin embargo, el servicio seguirá disponible a través de la aplicación móvil Meta Horizon. Puede leer: Mark Zuckerberg declaró en juicio histórico contra Meta y Google por presunta adicción en menores Además, desde el 31 de marzo, los mundos virtuales y eventos dejarán de aparecer en la tienda de Quest, marcando el inicio del cierre progresivo de esta experiencia inmersiva.

Un giro estratégico hacia lo móvil y la inteligencia artificial

La decisión confirma un cambio de rumbo dentro de la compañía liderada por Mark Zuckerberg, quien en 2021 rebautizó Facebook como Meta para apostar por el metaverso. Ahora, la empresa prioriza el desarrollo de experiencias móviles y el avance en inteligencia artificial. El acceso a Horizon Worlds continuará únicamente desde teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de gafas y la inmersión total. Este giro ya había sido anticipado por directivos como Andrew Bosworth, responsable de Reality Labs, quien comunicó que la compañía enfocará sus esfuerzos en plataformas más accesibles. Relacionado: Meta replanteó su estrategia: Zuckerberg recortó presupuesto al metaverso y se volcó por la inteligencia artificial

Recortes, despidos y cierre de estudios

El cambio de estrategia llega en medio de ajustes internos. Meta redujo significativamente su división Reality Labs, responsable del desarrollo de hardware y experiencias inmersivas. En enero, la compañía eliminó cerca de 1.000 empleos y cerró varios estudios de desarrollo de contenido en realidad virtual. Posteriormente, los recortes se ampliaron hasta alcanzar aproximadamente 1.500 empleados, cerca del 10% de la plantilla de la división. También se redujo la inversión en productos como Supernatural, una aplicación de fitness en realidad virtual adquirida en 2023, que ahora permanece en mantenimiento sin nuevas funciones.

Un proyecto que nunca despegó

Horizon Worlds, concebido como una red social inmersiva donde los usuarios podían interactuar mediante avatares, nunca logró consolidar una base sólida de usuarios. La plataforma apenas alcanzó unos pocos cientos de miles de usuarios activos mensuales, una cifra muy baja frente a los más de 3.000 millones de personas que usan las redes sociales de Meta. Factores como gráficos limitados, experiencias poco cómodas y un catálogo reducido de actividades afectaron su adopción. Incluso con eventos y colaboraciones de alto perfil, el metaverso no logró despegar. Vea aquí: ¿Estamos viviendo una nueva burbuja? Fiebre por la IA alteró las cuentas de empresas y bolsas de valores

Una apuesta costosa: pérdidas de 80.000 millones de dólares

El fracaso del metaverso se refleja en las cifras. Desde 2020, Reality Labs acumula pérdidas operativas cercanas a los 80.000 millones de dólares. Solo en el cuarto trimestre de 2025, la división perdió 6.020 millones de dólares, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos trimestrales, de 955 millones, no alcanzaron ni el 16% de los gastos. Ante este panorama, Zuckerberg ordenó recortar un 30% del presupuesto de la división en diciembre, respondiendo también a la presión de los inversores.

La inteligencia artificial toma el protagonismo