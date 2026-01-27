¿Dónde rinde más el dólar en Colombia? Estos son los bancos, fintech y plataformas para ahorrar en dólares en 2026

Tener ahorros en dólares dejó de ser un privilegio exclusivo de grandes patrimonios. La combinación de inflación persistente, devaluación del peso y mayor incertidumbre global ha llevado a más colombianos a mover parte de su dinero a la divisa estadounidense.
Con un objetivo, preservar valor, diversificar riesgos y acceder a alternativas financieras internacionales.
Lo que antes exigía abrir cuentas en el exterior y sortear trámites largos y costosos, hoy puede hacerse desde Colombia gracias a bancos internacionales, fintech y plataformas digitales que operan con dólares tradicionales o digitales.
Sin embargo, no todas funcionan igual ni ofrecen los mismos beneficios. En muchos casos, las tasas más llamativas dependen de saldos elevados, condiciones temporales o reglas que cambian mes a mes.
“Al comparar opciones en dólares, la diferencia no está solo en la tasa que promete cada producto, sino en entender qué tipo de alternativa se está utilizando, bajo qué condiciones opera y qué pasa si el ahorrador necesita acceder a su dinero”, explica Nicolás Quintero, experto en finanzas personales y cofundador de Autonomistas.
Puede leer: DolarApp, la plataforma que invade los anuncios digitales, ya es top 5 en descargas en Colombia