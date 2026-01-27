¿Dónde rinde más el dólar en Colombia? Estos son los bancos, fintech y plataformas para ahorrar en dólares en 2026

Tener ahorros en dólares dejó de ser un privilegio exclusivo de grandes patrimonios. La combinación de inflación persistente, devaluación del peso y mayor incertidumbre global ha llevado a más colombianos a mover parte de su dinero a la divisa estadounidense. Con un objetivo, preservar valor, diversificar riesgos y acceder a alternativas financieras internacionales. Lo que antes exigía abrir cuentas en el exterior y sortear trámites largos y costosos, hoy puede hacerse desde Colombia gracias a bancos internacionales, fintech y plataformas digitales que operan con dólares tradicionales o digitales. Sin embargo, no todas funcionan igual ni ofrecen los mismos beneficios. En muchos casos, las tasas más llamativas dependen de saldos elevados, condiciones temporales o reglas que cambian mes a mes. “Al comparar opciones en dólares, la diferencia no está solo en la tasa que promete cada producto, sino en entender qué tipo de alternativa se está utilizando, bajo qué condiciones opera y qué pasa si el ahorrador necesita acceder a su dinero”, explica Nicolás Quintero, experto en finanzas personales y cofundador de Autonomistas. Puede leer: DolarApp, la plataforma que invade los anuncios digitales, ya es top 5 en descargas en Colombia

Fintech y dólares digitales en Colombia: más acceso y mejores rendimientos

Las fintech y plataformas de dólares digitales han ampliado, y en muchos casos democratizado, el acceso al ahorro en dólares desde Colombia. Su mayor atractivo está en la facilidad de uso, los montos de entrada bajos y esquemas de recompensa más competitivos frente a la banca tradicional.

Entre las opciones más destacadas para 2026 están:

-Littio: La fintech colombiana ofrece esquemas de recompensa en dólares digitales (USDC) con plazos definidos. Los beneficios pueden llegar hasta 12% efectivo anual en periodos de 90 días. Su principal ventaja es la previsibilidad: desde el inicio se conoce el plazo y el beneficio, sin exigir montos mínimos de entrada. -Wenia: Permite obtener recompensas de hasta 6% E.A. al bloquear saldos en dólares dentro de la aplicación. Se puede empezar desde 1 dólar y los fondos pueden desbloquearse total o parcialmente en cualquier momento, aunque mientras estén bloqueados no pueden usarse para pagos. -Global66: Su Cuenta Global permite mantener dólares y generar hasta 6% E.A., siempre que se conserve un saldo promedio mensual de USD 2.000. Si no se cumple esa condición, la tasa baja a 3,1% anual. Funciona como una opción híbrida entre ahorro y pagos internacionales, pero con mayores exigencias de capital. -Bitso: Ofrece rendimientos sin plazo fijo, con tasas que pueden llegar hasta 4% anual, según el saldo. Los rendimientos se pagan semanalmente y las condiciones varían de acuerdo con el contexto del mercado, lo que introduce mayor volatilidad. -Wise: Es una plataforma ampliamente usada para recibir y administrar dólares con datos de cuenta internacional. Facilita pagos y transferencias globales, pero no ofrece rendimientos, por lo que su uso es principalmente transaccional. Puede conocer: Colombianos cada vez prefieren menos el efectivo y más las transacciones digitales: estas son las razones

Cuentas en dólares en bancos internacionales: respaldo, pero menor rentabilidad

La banca internacional, especialmente en Panamá, sigue siendo una alternativa para quienes priorizan el respaldo institucional. A cambio, las tasas suelen ser más bajas, los montos mínimos más altos y la liquidez, más limitada. -Davivienda (cuenta internacional): Permite ahorrar en dólares sin monto mínimo ni cuota de manejo, con topes de saldo y transacciones de hasta US$5.000 mensuales. No ofrece rendimientos, pero facilita transferencias sin costo entre Colombia y Panamá y exención del 4x1000. -Bancolombia (cuenta de ahorro): Exige un saldo mínimo de US$5.000 y paga tasas entre 0,30% y 0,40%. Si no se cumple el mínimo, se cobra un cargo mensual de US$25. -BBVA (cuenta de ahorro): No tiene cuota de manejo ni costo en transferencias entre Colombia y Panamá. Requiere US$1.000 como mínimo y ofrece una remuneración mensual de hasta 3,5%, válida solo durante el mes en curso. -Banco de Bogotá (cuenta de ahorro): Opción básica para ahorrar desde US$500, con una tasa de 0,25%, pagada mes vencido. Le puede interesar: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias

Plataformas para recibir y mover dólares: liquidez sin rentabilidad

Cuando el objetivo no es ganar intereses sino recibir pagos o administrar flujos en dólares, estas plataformas cumplen un papel clave: -Payoneer: Muy usada para pagos internacionales. No es una cuenta bancaria y no genera intereses. -Nequi + Payoneer: Permite convertir dólares o euros a pesos en minutos. El monto mínimo por transferencia es de 4 dólares o euros. -PayPal: Permite mantener saldos en varias monedas, aunque aplica costos por conversión y retiro. -Airtm: Billetera digital enfocada en pagos y transferencias internacionales, sin esquemas de recompensa. “El mercado de ahorro en dólares para los colombianos hoy es más amplio y diverso. La mejor alternativa depende del perfil de riesgo, la necesidad de liquidez y, cada vez más, de la claridad de las reglas bajo las cuales se remunera el ahorro”, resume Quintero. Siga leyendo: Nequi estrena “Giros a un Link” para recibir dinero desde Estados Unidos; así lo puede hacer fácil y sin enredos

Hace unos días el precio del dólar frente al peso colombiano estuvo a niveles que no se veían desde 2021.

Qué hacer con el dólar tras su caída en Colombia

Enero de 2026 trajo un dato que no pasó desapercibido, el dólar frente al peso colombiano cayó a niveles que no se veían desde 2021. Esto reactivó una pregunta recurrente entre personas y empresas: ¿cómo manejar dólares en un país donde su uso cotidiano sigue siendo limitado? Aunque las transacciones en dólares no están prohibidas, en la práctica existen varias barreras. La banca tradicional no ofrece cuentas en dólares para personas naturales dentro del país y el efectivo no sirve para pagos diarios. Quien tiene dólares suele terminar en casas de cambio, asumiendo costos que reducen cualquier ganancia cambiaria. Este escenario ha impulsado el uso de alternativas digitales para manejar dólares sin pasar por efectivo. No todas cumplen la misma función, algunas sirven para conservar valor, otras para invertir y otras para administrar pagos. Entender esa diferencia es clave cuando el dólar está bajo. Lea más: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

Stablecoins, billeteras y cuentas digitales: cómo usarlas cuando el dólar baja