DiDi activa medidas por el terremoto y limita cobros para mantener la movilidad en zonas afectadas

Ante la emergencia por el fuerte terremoto registrado en el país este lunes 10 de agosto, DiDi puso a disposición su plataforma y capacidades tecnológicas para apoyar a las personas afectadas y contribuir a mantener alternativas de transporte y entrega de alimentos durante la contingencia.

Una de las principales medidas es la suspensión total de la comisión de intermediación para los usuarios arrendadores en las zonas más impactadas por el terremoto.

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La medida aplica en Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia, con el objetivo de facilitar la disponibilidad de la plataforma sin costo de comisión para quienes prestan el servicio.