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DiDi activa medidas por el terremoto y limita cobros para mantener la movilidad en zonas afectadas

DiDi anunció medidas de emergencia para facilitar la movilidad y las entregas en las zonas afectadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. La plataforma suspendió temporalmente su comisión en algunas ciudades y limitó el multiplicador dinámico ante el aumento de la demanda.

  • DiDi anunció medidas especiales para mantener la movilidad durante la emergencia provocada por el sismo. FOTO GETTY
    DiDi anunció medidas especiales para mantener la movilidad durante la emergencia provocada por el sismo. FOTO GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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Ante la emergencia por el fuerte terremoto registrado en el país este lunes 10 de agosto, DiDi puso a disposición su plataforma y capacidades tecnológicas para apoyar a las personas afectadas y contribuir a mantener alternativas de transporte y entrega de alimentos durante la contingencia.

Una de las principales medidas es la suspensión total de la comisión de intermediación para los usuarios arrendadores en las zonas más impactadas por el terremoto.

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La medida aplica en Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia, con el objetivo de facilitar la disponibilidad de la plataforma sin costo de comisión para quienes prestan el servicio.

DiDi limita el aumento de precios

La compañía también anunció un límite al multiplicador dinámico ante el posible incremento de la demanda y la reducción de la disponibilidad del transporte público en las zonas afectadas.

La compañía explicó que tomó esta decisión para contribuir a mantener condiciones de movilidad accesibles mientras se atiende la contingencia.

La medida también se extendió a DiDi Food, plataforma en la que se limitó el multiplicador dinámico ante el posible aumento de la demanda de pedidos de comida y otros productos, con el propósito de mantener opciones de entrega accesibles para los usuarios.

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La plataforma mantiene monitoreo en las ciudades afectadas

DiDi señaló que “Los equipos de DiDi están monitoreando en tiempo real el comportamiento de la aplicación y las condiciones de movilidad y seguridad en las ciudades y zonas impactadas”.

De acuerdo con la compañía, estas medidas podrán ajustarse dependiendo de cómo evolucione la emergencia y de las condiciones que se presenten en cada territorio.

La empresa expresó además su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el terremoto y aseguró que continuará poniendo sus herramientas tecnológicas a disposición de las necesidades que surjan durante la emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué medidas anunció DiDi tras el sismo en Colombia?
DiDi suspendió su comisión de intermediación en cinco ciudades y limitó el multiplicador dinámico en siete ciudades para evitar aumentos descontrolados en las tarifas.
¿DiDi Food también tendrá medidas durante la emergencia?
Sí. DiDi informó que también limitó el multiplicador dinámico de DiDi Food ante el posible aumento de la demanda de pedidos.
¿En qué ciudades DiDi limitó el aumento de las tarifas?
El límite al multiplicador dinámico aplica en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia.

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