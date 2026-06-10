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Medellín está vendiendo 24 vehículos eléctricos más por día en 2026 que hace un año

Medellín matriculó 4.933 vehículos eléctricos entre enero y mayo de 2026, 3.675 más que un año atrás, equivalente a 24,5 unidades adicionales diarias.

  • Medellín registró 4.933 vehículos eléctricos entre enero y mayo de 2026, consolidándose como la segunda región del país con más matrículas de movilidad sostenible. FOTO COLPRENSA
    Medellín registró 4.933 vehículos eléctricos entre enero y mayo de 2026, consolidándose como la segunda región del país con más matrículas de movilidad sostenible. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La transición hacia la movilidad sostenible sigue ganando fuerza en Medellín. El más reciente informe de Fenalco y la Andi evidenció que el área metropolitana del Valle de Aburrá se consolidó como una de las regiones líderes del país en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, con crecimientos que superan ampliamente los registrados un año atrás.

Entre enero y mayo de 2026, Medellín matriculó 4.933 vehículos eléctricos, frente a las 1.258 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 3.675 vehículos adicionales, lo que significa que la ciudad está vendiendo en promedio 24,5 carros eléctricos más por día que hace un año.

Ventas crecieron 351% en Medellín

Los resultados muestran un avance significativo en el segmento eléctrico. Solo durante mayo de 2026 se matricularon 1.272 vehículos eléctricos en el Valle de Aburrá, cifra que representa un crecimiento de 351,1% frente a las 282 unidades registradas en mayo de 2025.

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El comportamiento también fue destacado en el acumulado del año. En los cinco primeros meses del año, las matrículas alcanzaron las 4.933 unidades, un incremento de 292,1% frente al mismo periodo del año anterior.

Con estos resultados, Medellín se mantiene como la segunda región con mayor volumen de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, únicamente por detrás de Bogotá.

¿Qué pasó con los vehículos híbridos en el Valle de Aburrá?

El crecimiento también fue positivo en los híbridos. Durante mayo se registraron 1.495 unidades, lo que representó un aumento de 52,7% frente a las 979 matriculadas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado entre enero y mayo, el mercado híbrido alcanzó 5.992 unidades matriculadas, reflejando un crecimiento de 58,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

InfogrÃ¡fico
Medellín está vendiendo 24 vehículos eléctricos más por día en 2026 que hace un año

Estas cifras muestran que los consumidores de Medellín continúan apostando por tecnologías más eficientes y con menores emisiones, tendencia que se viene fortaleciendo en los últimos años.

Ventas en Colombia crecieron 252%

A nivel nacional, el informe reportó que durante mayo de 2026 se matricularon 5.001 vehículos eléctricos, lo que representó un repunte de 252% frente al mismo mes de 2025.

Los eléctricos alcanzaron una participación de 17,8% sobre el total de vehículos nuevos matriculados en el país durante el mes.

Los SUV lideraron ampliamente las preferencias de los compradores con 4.006 unidades vendidas. Les siguieron los automóviles con 902 registros y los vehículos comerciales de pasajeros.

En cuanto a marcas, Tesla encabezó el mercado con una participación de 46,6%, seguida por BYD con 22%, Chery con 4,7%, Chevrolet con 4,4% y MG con 3,4%.

Por modelos, el Tesla Modelo Y fue la línea más vendida del país al concentrar 42,2% del mercado. Detrás se ubicaron el BYD Yuan Up con 10,4% y el Chery Icar con 4,6%.

Las ciudades que registraron los mayores crecimientos porcentuales en vehículos eléctricos fueron La Calera, con 3.850%; Barrancabermeja, con 3.500%; y Cartagena de Indias, con 2.900%.

El mercado de movilidad sostenible sigue acelerando

El informe destaca que la movilidad sostenible mantiene una rápida expansión en Colombia. Entre enero y mayo de 2026 se matricularon 19.542 vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento de 217,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los vehículos híbridos alcanzaron 36.164 unidades registradas en los primeros cinco meses del año, con un incremento de 72,3%.

Los resultados reflejan una creciente adopción de tecnologías de bajas emisiones en el país, con Medellín consolidándose como uno de los principales motores de esta transformación y con un dato destacado: actualmente está vendiendo cerca de 24 vehículos eléctricos más por día que en el mismo periodo de 2025.

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