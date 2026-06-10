Medellín está vendiendo 24 vehículos eléctricos más por día en 2026 que hace un año

La transición hacia la movilidad sostenible sigue ganando fuerza en Medellín. El más reciente informe de Fenalco y la Andi evidenció que el área metropolitana del Valle de Aburrá se consolidó como una de las regiones líderes del país en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, con crecimientos que superan ampliamente los registrados un año atrás.
Entre enero y mayo de 2026, Medellín matriculó 4.933 vehículos eléctricos, frente a las 1.258 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 3.675 vehículos adicionales, lo que significa que la ciudad está vendiendo en promedio 24,5 carros eléctricos más por día que hace un año.