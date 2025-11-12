Rivana Business Park y Marriott sellan alianza para consolidar el nuevo epicentro corporativo de Medellín, con inversión de US$40 millones

Medellín sigue escalando posiciones como destino estratégico para el turismo corporativo y la inversión extranjera.
El complejo Rivana Business Park anunció un acuerdo con la cadena Marriott International para la apertura del hotel AC Hotels by Marriott, cuya inauguración está prevista para finales de 2026.
El proyecto, desarrollado por QBO Constructores y Bienes & Bienes Constructores, se levanta en el corredor corporativo de Industriales, junto a Ciudad del Río, con acceso directo al Túnel de Oriente.
Su ubicación lo conecta con el aeropuerto internacional José María Córdova, Plaza Mayor, El Poblado y el eje institucional del centro de la ciudad, convirtiéndolo en un punto neurálgico para los negocios en Medellín.