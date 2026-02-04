En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro

“Tenía amigas en Colombia”. Esa fue la descarada excusa que un ciudadano estadounidense le brindó a las autoridades migratorias del aeropuerto de Rionegro cuando estas –en las labores de revisión de presuntos agresores sexuales que llegan a la ciudad– requisaron su equipaje y encontraron una cantidad mínima de ropa para varios días de estadía, cerca de 50 discos compactos sin verificar su contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas donde se mostraban posiciones sexuales y –ojo al dato– una cantidad desproporcionada de condones.
