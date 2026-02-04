En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro

“Tenía amigas en Colombia”. Esa fue la descarada excusa que un ciudadano estadounidense le brindó a las autoridades migratorias del aeropuerto de Rionegro cuando estas –en las labores de revisión de presuntos agresores sexuales que llegan a la ciudad– requisaron su equipaje y encontraron una cantidad mínima de ropa para varios días de estadía, cerca de 50 discos compactos sin verificar su contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas donde se mostraban posiciones sexuales y –ojo al dato– una cantidad desproporcionada de condones.

Según detallaron desde Migración Colombia, el foráneo arribó a Rionegro en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, y posteriormente fue inadmitido tras detectarse indicios de turismo con fines de explotación sexual. El caso se detectó durante la entrevista migratoria de control que los agentes migratorios realizan en el terminal aéreo antioqueño. Al profundizar en las preguntas relacionadas con el motivo del viaje, el tiempo de permanencia y las actividades previstas en Colombia, los oficiales identificaron inconsistencias que llevaron a solicitar la revisión de su equipaje, llevándose tamaña sorpresa al ver lo que cargaba el gringo. Lea también: Detienen en el aeropuerto de Rionegro a irlandés que era requerido con circular roja por intento de homicidio Con base en estos hallazgos y en la aplicación de los protocolos de prevención del turismo con fines de explotación sexual, Migración Colombia determinó la inadmisión del ciudadano extranjero, impidiéndole el ingreso al territorio nacional. Por ello –muy seguramente– este gringo degenerado quedó viendo un chispero pues ya no podrá visitar a sus “amigas” en el país.

Las inadmisiones en el aeropuerto de Rionegro siguen marcando la tendencia del año pasado cuando durante todo 2025 se inadmitieron a 110 ciudadanos extranjeros por alertas asociadas al turismo con fines de explotación sexual, siendo la mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense. De hecho, según datos de Migración Colombia, en estos 35 días de 2026 ya han sido inadmitidos 44 extranjeros. Lea también: Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo Si bien la mayoría son retornados a sus países de origen por situaciones como no presentar la visa cuando se les requiere, dar información falsa a los oficiales de Migración Colombia, no tener documentación exigida o incliso por ser considerados un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana; resalta que por lo menos cuatro de ellos fueran inadmitidos por temas relacionados a la explotación sexual. “Estas medidas (la inadmisión) hacen parte de una estrategia integral para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, explicaron desde Migración Colombia.