3 de cada 4 hogares en Medellín tienen mascotas; así va el “boom” del negocio que ya supera los $5 billones

El panorama económico de Colombia ha encontrado un motor de crecimiento sotenido y contundente, se trata del bienestar animal y tenencia de mascotas.
Lo que antes se consideraba un gasto ocasional, hoy representa un mercado robusto que ya supera los $5 billones.
Según Alejandra Mejía Vallejo, CEO de Marketing Veterinario y experta en desarrollo y escalamiento de negocios veterinarios, “no estamos ante un fenómeno pasajero, sino frente a una transformación estructural del consumidor”.
Un informe de Marketing Veterinario reveló que con más de 10 millones de mascotas en el territorio nacional y una penetración en los hogares que ya alcanza el 70%, el país se posiciona como el cuarto mercado más importante de Latinoamérica, registrando un crecimiento en ventas superior al 25% durante el último año.
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