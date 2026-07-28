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¡Sanción ejemplar! 50 años de cárcel a hombre que mató a su madre y su abuela en Girardota

El suceso ocurrió en febrero de 2023, al interior de la vivienda que compartían las mujeres. La madre falleció dos meses después del brutal ataque.

  • El hombre fue detenido tras una persecución policial. Lo encontraron escondido en una fundación. FOTO: Cortesía
    El hombre fue detenido tras una persecución policial. Lo encontraron escondido en una fundación. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez por el asesinato de su abuela y su madre, de 82 y 52 años, respectivamente.

Según trascendió, Ruiz Rodríguez asesinó a las dos mujeres en una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, del barrio Santana de Girardota.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023. Tras los gritos de auxilio de ambas mujeres, los vecinos irrumpieron en el inmueble. Cuando llegaron, se encontraron con que ambas estaban tendidas en el suelo y la casa completamente ensangrentada.

Con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Girardota, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael, de la localidad. La abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, falleció antes de ser atendida por los médicos por cuenta de las dos puñaladas que recibió en la espalda.

Lea también: Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí

La otra mujer, hija de la víctima e identificada como Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años fue remitida al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por las múltiples heridas que sufrió en la cabeza con esta arma blanca. Posteriormente, dos meses después del ataque, falleció.

Ese día, Ruiz Rodríguez escapó del lugar, pero mediante la persecución de la Policía fue capturado cuando se ocultaba dentro de una fundación, con su ropa completamente ensangrentada.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Ruiz Rodríguez ejercía violencia constante contra las mujeres, por lo que el procesado fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Tras los alegatos de las partes, un juez halló al hombre responsable del feminicidio, por lo que lo condenó a 50 años de cárcel.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue condenado Duván Esteban Ruiz Rodríguez?
¿Cuándo ocurrieron los asesinatos de la abuela y la madre en Girardota?
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de febrero de 2023, hacia las 5:20 de la mañana, en una vivienda del conjunto residencial Altos del Progreso, ubicado en el barrio Santana de Girardota.
¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fue condenado Ruiz Rodríguez?
De acuerdo con la investigación, el hombre atacó a su abuela con un arma cortopunzante, causándole heridas que le ocasionaron la muerte. Luego agredió a su madre, quien sufrió graves lesiones y falleció dos meses después mientras recibía atención médica.

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