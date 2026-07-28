¡Sanción ejemplar! 50 años de cárcel a hombre que mató a su madre y su abuela en Girardota

Un juez de conocimiento condenó a 50 años de prisión a Duván Esteban Ruiz Rodríguez por el asesinato de su abuela y su madre, de 82 y 52 años, respectivamente.

Según trascendió, Ruiz Rodríguez asesinó a las dos mujeres en una casa del conjunto residencial Altos del Progreso, del barrio Santana de Girardota.

Los hechos se registraron a las 5:20 de la mañana del domingo 5 de febrero de 2023. Tras los gritos de auxilio de ambas mujeres, los vecinos irrumpieron en el inmueble. Cuando llegaron, se encontraron con que ambas estaban tendidas en el suelo y la casa completamente ensangrentada.

Con el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Girardota, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael, de la localidad. La abuela, María Ilía Méndez Yonda, de 82 años, falleció antes de ser atendida por los médicos por cuenta de las dos puñaladas que recibió en la espalda.

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La otra mujer, hija de la víctima e identificada como Yolanda Rodríguez Méndez, de 55 años fue remitida al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, por las múltiples heridas que sufrió en la cabeza con esta arma blanca. Posteriormente, dos meses después del ataque, falleció.

Ese día, Ruiz Rodríguez escapó del lugar, pero mediante la persecución de la Policía fue capturado cuando se ocultaba dentro de una fundación, con su ropa completamente ensangrentada.