El efecto Lucho que el Bayern no esperaba: las ventas de camisetas se dispararon 400% en Colombia

Luis Díaz no solo ha destacado por su talento en Múnich, sino también por su incidencia directa en los resultados del Bayern Múnich en el mercado. De entrada, la contratación del colombiano, de hoy 29 años, por 70 millones de euros, causó críticas en un sector de la afición, pero hoy la perspectiva es muy diferente. Díaz no solo se ganó con goles el cariño de los hinchas alemanes, de igual forma está impulsando la venta de camiseta de forma considerable.
De hecho, junto a Harry Kane y Michael Olise, el colombiano integra uno de los tridentes ofensivos más efectivos del equipo. En todas las competiciones, Díaz ha participado en 41 goles en 40 partidos, una cifra que evidencia su peso en la estructura ofensiva del club.