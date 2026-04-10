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El efecto Lucho que el Bayern no esperaba: las ventas de camisetas se dispararon 400% en Colombia

El fichaje de Luis Díaz por parte del cuadro bávaro generó un aumento del 400% en camisetas en Colombia y consolidó su impacto deportivo y comercial global.

  • La camiseta del Bayern con el nombre de Luis Díaz impulsa un crecimiento histórico de ventas en Colombia. FOTO: Getty
    La camiseta del Bayern con el nombre de Luis Díaz impulsa un crecimiento histórico de ventas en Colombia. FOTO: Getty
  • Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich, donde ya suma 41 participaciones de gol en 40 partidos. FOTO: Getty
    Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich, donde ya suma 41 participaciones de gol en 40 partidos. FOTO: Getty
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Luis Díaz no solo ha destacado por su talento en Múnich, sino también por su incidencia directa en los resultados del Bayern Múnich en el mercado. De entrada, la contratación del colombiano, de hoy 29 años, por 70 millones de euros, causó críticas en un sector de la afición, pero hoy la perspectiva es muy diferente. Díaz no solo se ganó con goles el cariño de los hinchas alemanes, de igual forma está impulsando la venta de camiseta de forma considerable.

De hecho, junto a Harry Kane y Michael Olise, el colombiano integra uno de los tridentes ofensivos más efectivos del equipo. En todas las competiciones, Díaz ha participado en 41 goles en 40 partidos, una cifra que evidencia su peso en la estructura ofensiva del club.

Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich, donde ya suma 41 participaciones de gol en 40 partidos. FOTO: Getty
Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich, donde ya suma 41 participaciones de gol en 40 partidos. FOTO: Getty

Bayern está vendiendo un 400% más en camisetas en Colombia

Y es que el impacto de Díaz trasciende lo deportivo. Desde que se anunció su llegada, el Bayern registró un incremento del 400% en pedidos de camisetas provenientes de Colombia. Además, las visitas a la tienda online del club crecieron un 200% en ese mercado, según datos del medio internacional AZ.

Estos resultados posicionan al extremo colombiano entre los cinco jugadores con mayores ventas de camisetas del Bayern a nivel global. Solo figuras como Manuel Neuer y Harry Kane lo superan en este indicador.

El Bayern Múnich ha sabido aprovechar el potencial comercial del jugador. Díaz actúa como embajador de marca, especialmente en los canales en español del club. En sus apariciones, suele incorporar elementos culturales colombianos, como la bandera nacional o un acordeón, reforzando la conexión con su país de origen.

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Esta estrategia ha impulsado el crecimiento digital del club en Colombia, donde ya supera los cinco millones de seguidores en redes sociales. De acuerdo con AZ, este país se ha convertido en el mercado de mayor crecimiento para la institución bávara.

El propio Luis Díaz afirmó que “fichar por el FC Bayern fue la decisión correcta” y agregó: “Estoy en buena forma y listo para ayudar al equipo”, en referencia a sus objetivos deportivos, que incluyen la posibilidad de lograr el triplete.

¿Qué precedentes existen en el impacto económico de futbolistas?

El fenómeno generado por Díaz recuerda casos recientes en el fútbol. La llegada de Radamel Falcao a Millonarios en 2024 impulsó significativamente las ventas de camisetas, con ingresos adicionales estimados entre $2.043 y $4.086 millones. El impacto económico total del fichaje superó los $27.454 millones antes de impuestos.

Un caso similar ocurrió con James Rodríguez en el Club León de México. José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, vicepresidente de comunicación y marketing del Grupo Pachuca y el Club León de México, aseguró que la venta de abonos creció un 70% tras el anuncio del fichaje.

A febrero de 2025, el club mexicano estimó que el jugador generaba cerca de 9.281 dólares diarios en ventas de camisetas, considerando un precio unitario de 1.900 pesos mexicanos, equivalentes a 92,81 dólares con la tasa de cambio del 6 de febrero de 2025.

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