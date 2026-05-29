Así transforman un pueblo abandonado en España en una ecoaldea autosuficiente y sostenible

Lo que durante décadas fue un pueblo fantasma en el norte de España hoy comienza a recuperar vida gracias al proyecto impulsado por una pareja neerlandesa que decidió transformar el lugar en una ecoaldea sustentable y autosuficiente. Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte de Bárcena de Bureba, una localidad abandonada desde la década de 1970 ubicada en la provincia de Burgos, en Castilla y León, con el objetivo de construir una comunidad basada en energías renovables, agricultura regenerativa y vida colaborativa. La pareja llevaba años buscando un lugar donde desarrollar un modelo alternativo de convivencia lejos de las grandes ciudades. Finalmente encontraron en este pequeño pueblo el escenario ideal para materializar su idea.

Según relataron, la compra costó cerca de 350.000 euros e incluyó alrededor de 60 viviendas de piedra en ruinas, terrenos abandonados y caminos deteriorados que ahora buscan recuperar. Uno de los principales retos fue garantizar servicios básicos para quienes llegaran a vivir allí. Para solucionarlo, instalaron una red eléctrica local alimentada con paneles solares y baterías almacenadas en un contenedor marítimo reciclado. Conozca: Cinco cosas que hay que saber 40 años después de la catástrofe de Chernóbil Además, aprovecharon un riachuelo cercano para desarrollar sistemas de riego y almacenamiento de agua destinados a futuras huertas comunitarias y cultivos sostenibles. El proyecto también contempla la creación de un “bosque comestible”, pensado no solo como fuente de alimentos, sino también como una herramienta de conservación ambiental y recuperación del ecosistema.