Así transforman un pueblo abandonado en España en una ecoaldea autosuficiente y sostenible

Lo que durante décadas fue un pueblo fantasma en el norte de España hoy comienza a recuperar vida gracias al proyecto impulsado por una pareja neerlandesa que decidió transformar el lugar en una ecoaldea sustentable y autosuficiente.
Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte de Bárcena de Bureba, una localidad abandonada desde la década de 1970 ubicada en la provincia de Burgos, en Castilla y León, con el objetivo de construir una comunidad basada en energías renovables, agricultura regenerativa y vida colaborativa.
La pareja llevaba años buscando un lugar donde desarrollar un modelo alternativo de convivencia lejos de las grandes ciudades. Finalmente encontraron en este pequeño pueblo el escenario ideal para materializar su idea.