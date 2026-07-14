Inundaciones ponen en riesgo miles de hectáreas de arroz en Casanare y Arauca; Fedearroz pide ayudas urgentes

Las fuertes lluvias que azotan al oriente del país ya comenzaron a golpear uno de los principales renglones agrícolas de Colombia. La F"https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/arroceros" target="_blank">ederación Nacional de Arroceros (Fedearroz) advirtió que miles de hectáreas de arroz quedaron inundadas en Casanare y Arauca, justo cuando los cultivos entraban en su etapa final antes de la cosecha, una situación que amenaza la producción del cereal y los ingresos de cientos de familias productoras.
La preocupación del gremio se produce en medio de la emergencia invernal que afecta a ambos departamentos y que, según los reportes de las autoridades, deja más de 13.100 familias damnificadas, además de vías destruidas, puentes colapsados y extensas zonas rurales incomunicadas.
De acuerdo con Fedearroz, el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare inundó amplias áreas productoras de arroz en los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para este cultivo en el país.
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