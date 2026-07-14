Extraditan a EE. UU. a alias El Menor, el cabecilla de Los Chivos que sembró el terror en Medellín

Tras una operación conjunta entre la Policía, la Dirección de Antinarcóticos y la Fiscalía, lograron la captura de Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Chivos, y capturaron a Fabio Alberto Moreno Rendón, alias El Mono, señalado como determinador de las finanzas criminales de la estructura. Ahora las autoridades notificaron los fines de extradición de ambos, quienes son solicitados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes. Entérese: A más de 100 gringos los han devuelto este año del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por turismo sexual

¿Cómo fue la captura?

La aprehensión de El Menor se produjo semanas antes, el 26 de mayo, en el sector Mano de Dios, en la vía de ingreso al corregimiento de Altavista, tras allanamientos en seis casas y un edificio de cuatro pisos. En la última de esas edificaciones, que funcionaba como centro de reuniones, las autoridades encontraron tres puertas blindadas instaladas para frenar cualquier intervención policial. El operativo no fue sencillo. Los uniformados del Gaula tuvieron que enfrentar perros de raza pitbull que, según las investigaciones, “El Menor” entrenaba para atacar a la Fuerza Pública; uno de los policías resultó lesionado por la mordedura de uno de esos animales. En el lugar también fue capturado Juan Esteban Suaza, alias “El Cerrajero”, de 34 años, quien intentó frustrar la detención arremetiendo contra los funcionarios y hoy enfrenta cargos por violencia contra servidor público. En la diligencia se incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros con 14 cartuchos, proveedores de munición, cuatro celulares y cerca de 210 millones de pesos en efectivo. Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, más de 20 víctimas habían denunciado extorsiones sistemáticas por parte de la estructura que lideraba “El Menor”, con cobros de hasta 200.000 pesos semanales bajo la modalidad de “cuotas de seguridad”. “Alias El Menor se convierte en el primer integrante de una estructura criminal de Medellín requerido en extradición por narcotráfico internacional. Es un mensaje claro para quienes creen que pueden seguir delinquiendo sin consecuencias”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El modus operandi: narcotráfico, extorsión y loteo ilegal

Según las autoridades, Los Chivos combinaban varias economías criminales para sostener su operación. La más visible era la extorsión sistemática a comerciantes y residentes de Altavista y sectores de la comuna 16 (Belén), bajo la fachada de “cuotas de seguridad”. A eso se sumaba el loteo ilegal de predios en zonas de expansión urbana: el grupo invadía terrenos, los “limpiaba”, los loteaba y los vendía, para luego regresar a cobrar extorsión a quienes ya habían comprado esos mismos lotes. “Son tan desgraciados que, incluso después de vender ilegalmente el lote, son capaces de ir a cobrarles la extorsión, y donde no vale esto, amenazan o torturan”, explicó el secretario Villa. El componente más grave y la razón de su extradición, sin embargo, era el narcotráfico. La estructura tenía capacidad financiera y logística para operar laboratorios urbanos de procesamiento de clorhidrato de cocaína en inmediaciones de Medellín, con influencia directa en los sectores de Belén y Altavista. Desde allí, la organización movía la droga por vía terrestre desde Antioquia hasta La Guajira, para su posterior envío internacional hacia Centroamérica y Estados Unidos. Las autoridades también documentaron que Los Chivos sostenían alianzas con el Clan del Golfo y mantenían enlaces con organizaciones narcotraficantes de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, además de encabezar acciones de lavado de activos derivados de esas rentas ilícitas. En 2024, la Policía y la Fiscalía ya habían golpeado las finanzas del grupo al detener a personas vinculadas con el procesamiento de cerca de dos toneladas de cocaína. Lea más: Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

¿Quiénes son Los Chivos?

Los Chivos son una estructura delincuencial de origen familiar que opera desde hace más de una década en el corregimiento de Altavista y la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. Su base es el clan Suaza, encabezado históricamente por Hugo Armando Suaza Ramírez, alias “Hugo Chivo”, quien fue capturado por primera vez en 2013 y, tras recuperar la libertad, volvió a caer en 2022 señalado de homicidio agravado, porte de armas, secuestro simple, desplazamiento intraurbano y reclutamiento de menores. El mando del grupo ha pasado por varios integrantes de la misma familia. Sebastián Suaza Ochoa, alias “Chatán”, hijo de “Hugo”, asumió el liderazgo tras la primera captura de su padre y fue detenido en 2018; hoy tiene tres sentencias condenatorias, la última a 21 años de prisión por homicidio y otros delitos. Juan Camilo Suaza Ochoa, alias “Pichi” o “Jean Paul”, también ejerció como cabecilla en etapas anteriores y recibió una pena similar. Édgar de Jesús Suaza Ramírez, alias “El Mellizo” —hermano de “Hugo”— y Esteban Ochoa Meza, alias “Bola” —tío de “El Menor”—, también han tenido roles de mando y operación dentro de la estructura. Daniel Suaza Ochoa, alias “El Menor”, de 27 años, es hermano de “Chatán” y de “Pichi”, y había asumido la cabecilla más reciente del grupo. Desde 2016, las autoridades han capturado a decenas de sus integrantes, incluidos varios de esos alias, en una ofensiva que ha buscado desarticular, golpe a golpe, una organización que ha sostenido su poder territorial y económico durante más de diez años en el occidente de Medellín. ”Cada operativo contra estas estructuras demuestra que el control territorial le pertenece al Estado y no a los criminales”, afirmó el secretario Villa. Las autoridades aseguran que las operaciones contra las rentas criminales en Altavista y otros sectores priorizados de la ciudad continuarán.

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