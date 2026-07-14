Electrohuila modificó estatutos para atornillar a Nika Cuéllar, hija del mayor financiador del petrismo en Huila, por cuatro 4 más

La Electrificadora del Huila (ElectroHuila) acaba de aprobar una reforma a sus estatutos que le abre la puerta a la reelección de su gerente general, Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca. La decisión llega justo en la recta final del gobierno de Gustavo Petro y coincide con el hecho de que Cuéllar es hija de Armando Cuéllar, señalado como el principal financiador del petrismo en el Huila. Según una investigación del diario La Nación, la reforma se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según consta en el Acta 120. El cambio contó con el respaldo del 83,08% de los votos, un porcentaje que corresponde en su mayoría a la participación accionaria del Gobierno Nacional en la empresa. El único voto en contra fue el del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, exsenador, exministro de Agricultura y miembro de la Junta Directiva de ElectroHuila. Puede leer: Colombia perdería el 50% de su generación hidroeléctrica por El Niño

¿Es un periodo fijo y una salida costosa para removerla?

Hasta ahora, el cargo de gerente general era de libre nombramiento y remoción, es decir, la Junta Directiva podía cambiar a la persona en cualquier momento si perdía su confianza. Con la reforma, eso cambia por completo. El gerente general pasará a tener un periodo fijo de cuatro años, con la posibilidad expresa de reelección, y contará con un suplente que lo reemplazará en sus ausencias. Además, el contrato será a término indefinido, lo que significa que si ElectroHuila decide terminarlo sin justa causa, tendrá que pagar la indemnización que establece el Código Sustantivo del Trabajo. La reforma también dificulta sacar al gerente antes de tiempo, ya que removerlo antes de que se cumplan los cuatro años exigirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de la Junta Directiva, es decir, mínimo cinco de los siete miembros. Como lo reveló La Nación, según el acta, esto busca garantizar la “continuidad de la gestión empresarial”. Para la Gobernación del Huila, en cambio, rompe el equilibrio institucional y le quita margen de maniobra a los futuros gobiernos para renovar el liderazgo de la compañía.

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ElectroHuila.

¿Huila tiene las tarifas de energía más caras del país?

Mientras se discutieron estas modificaciones, también se conoció que ElectroHuila figura como una de las electrificadoras con la energía más costosa de Colombia. En abril de 2026, la empresa registró un Costo Unitario (CU) de 1.074 pesos por kilovatio hora, uno de los más altos entre todos los operadores del país, según el más reciente informe comparativo nacional. Ese costo se explica sobre todo por el componente de generación, que llegó a 396 pesos por kWh, muy por encima del resto de electrificadoras. A eso se suman 331 pesos por kWh de distribución propia y 184 pesos por kWh de comercialización, la combinación que mantiene a ElectroHuila en la parte alta de la tabla de precios de energía en Colombia.

Costo unitario de energía en Colombia.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), ante estos hechos, expresó: “La electrificadora del Huila ha cobrado la tarifa de electricidad más alta del país en los últimos años. El gobierno vociferaba en contra del sector argumentando que abusaba de los usuarios y así distrajo de la verdadera estafa que urdían en Huila”. Ortega ya lo había advertido en diciembre de 2025, cuando señaló que la tarifa del Huila en noviembre de ese año fue la única del país por encima de los mil pesos por kWh entre las empresas públicas administradas por el Estado, y más de un 25% más costosa que cualquier otra, en un momento de agua abundante para la generación hidroeléctrica. En contexto: Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), ante estos hechos, expresó: “La electrificadora del Huila ha cobrado la tarifa de electricidad más alta del país en los últimos años. El gobierno vociferaba en contra del sector argumentando que abusaba de los usuarios y así distrajo de la verdadera estafa que urdían en Huila”. Ortega ya lo había advertido en diciembre de 2025, cuando señaló que la tarifa del Huila en noviembre de ese año fue la única del país por encima de los mil pesos por kWh entre las empresas públicas administradas por el Estado, y más de un 25% más costosa que cualquier otra, en un momento de agua abundante para la generación hidroeléctrica. En contexto: Air-e aumenta tarifa de energía en la Costa Caribe: kWh sube a $840

La Junta Directiva gana funciones que antes eran del gerente

La reforma también modificó el artículo 47 de los estatutos, que define las funciones de la Junta Directiva. La Junta sigue integrada por siete miembros principales, pero ahora incluye nuevos criterios de conformación como la participación obligatoria de un representante de los trabajadores, un miembro independiente con mayor peso y lineamientos de paridad de género. El ajuste amplió la lista de funciones de la Junta a 48 puntos específicos, muchos de los cuales antes eran responsabilidad administrativa y gerencial, como la aprobación del presupuesto, el seguimiento a los sistemas de control interno, la elección del gerente y la definición de las políticas estratégicas de la empresa.

Para el gobernador Villalba, este traslado de funciones debilita la figura del gerente porque sube las decisiones operativas a un órgano que está controlado en su mayoría por la Nación. En la práctica, crea un escudo alrededor de la gerencia: las decisiones más polémicas ya no son responsabilidad de una sola persona, sino de una Junta diseñada para respaldar la visión del accionista mayoritario. Según el informe de La Nación, la reforma también endureció lo que se necesita para llegar al cargo de gerente general. Ahora se exige título profesional en áreas específicas, estudios de posgrado y un mínimo de diez años de experiencia profesional, de los cuales al menos tres deben ser en el sector energético y al menos uno en cargos de coordinación o dirección. A esto se suma una evaluación anual de desempeño basada en indicadores estratégicos, financieros y de sostenibilidad. Como lo contó este medio regional, el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público defendió estos cambios como una búsqueda de “excelencia técnica” y “profesionalización” bajo estándares de la OCDE. Los accionistas minoritarios ven las cosas distinto, ya que consideran que subir tanto la vara reduce el universo de posibles sucesores y refuerza la idea de que la actual administración es la única capaz de cumplir con esas exigencias. Siga leyendo: “Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato

Villalba pidió sacar el punto del orden del día

El gobernador del Huila no se quedó callado y antes de la votación, pidió que se excluyera la reforma del orden del día de la asamblea. Como eso no ocurrió, dejó constancia de su voto negativo, argumentando “falta de socialización y motivación suficiente” del cambio. Villalba también cuestionó el trámite, debido a que el proyecto de reforma llegó apenas una semana antes de la asamblea, un plazo que, a su juicio, evidencia la intención de imponer una estructura centralista. Otra voz que se sumó a las críticas fue la de Cielo Ortiz Serrato, gerente de Infihuila, quien advirtió, como lo señaló La Nación, que los cambios podrían leerse como un fortalecimiento del poder decisorio del accionista mayoritario en detrimento de los minoritarios, lo que genera una percepción de “desequilibrio en la toma de decisiones”. El acta recoge además una constancia directa del gobernador, quien lamentó la ausencia de gran parte de los accionistas minoritarios, en especial de los alcaldes municipales, y exigió que se presentara un estudio técnico que sustentara la necesidad de la modificación, algo que, según él, nunca se socializó. Otro cambio que generó alarma fue la modificación del artículo 42, que faculta a la administración para que ElectroHuila actúe como garante o fiadora de obligaciones de terceros, siempre que estén relacionadas con su objeto social. Por eso, el gobernador Villalba calificó esta decisión como “un riesgo significativo para el patrimonio de la compañía”, al no existir, según él, un sustento técnico suficiente para incluirla.

Para los accionistas minoritarios, esto equivale a un cheque en blanco que podría comprometer la estabilidad financiera de ElectroHuila en proyectos que no necesariamente benefician al Huila, pero que sí le interesan al Gobierno central. En el Congreso, el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Hernán Darío Cadavid, también se pronunció: “Mucho cuidado a esta jugada del Gobierno Petro para aferrarse a la ElectroHuila. Por casos como este logramos la aprobación de una ley que impide los cambios de perfil en forma arbitraria. El nuevo gobierno deberá evaluar su permanencia en estas empresas”.

El argumento de Nika Cuéllar: las cifras financieras

La gerente Nika Cuéllar defendió la reforma con un argumento económico. El 20 de marzo señaló que ElectroHuila cerró con una utilidad neta de 168.712 millones de pesos y un margen EBITDA del 33%, cifras que presentó como prueba de que el modelo actual funciona y debe mantenerse. El gobernador Villalba respondió que los buenos resultados financieros no son excusa para aprobar una reforma de manera apresurada y sin socialización previa con los accionistas minoritarios. ElectroHuila fue consultada sobre las críticas a la reforma estatutaria y los cuestionamientos por los nuevos requisitos para elegir al gerente general, pero no respondió antes del cierre de esta nota. Lea aquí: Ante riesgo por fenómeno de El Niño, EPM lanzará campaña para ahorrar energía

El origen: la reforma de 2024 que le abrió la puerta a Cuéllar