Lili Pink defiende legalidad de sus ventas; niega lavado de activos y contrabando

La reconocida marca de ropa interior Lili Pink, operada por la empresa Fast Moda S.A.S., emitió un pronunciamiento oficial este 5 de mayo de 2026 para hacer frente a las graves acusaciones que la vinculan con delitos financieros. Tras el despliegue de un megaoperativo por parte del CTI de la Fiscalía el pasado 27 de abril, que abarcó más de 405 establecimientos comerciales en 59 municipios del país, la compañía enfatizó que no existe ninguna decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna sobre los hechos investigados. “La compañía se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”, dice la compañía en un comunicado

La empresa Lili Pink se pronunció frente a los señalamientos de contrabando en su contra y aseguró que “no existe declaratoria judicial que los confirme”. Agregaron que “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.

La controversia escaló luego de que las autoridades detallaran un presunto esquema de enriquecimiento ilícito de particulares que superaría los 430.000 millones de pesos, sumado a un posible lavado de activos estimado en 730.000 millones de pesos mediante la comercialización de productos textiles. Ante este panorama, la defensa de la marca aclaró que los procesos se encuentran en una etapa preliminar de indagación y de extinción de dominio, por lo que las cifras y señalamientos difundidos no constituyen conclusiones definitivas. “Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso y no a conclusiones definitivas”, afirma el abogado Iván Cancino en el comunicado. Conozca aquí: Caso Lili Pink: influencer reveló la extraña forma en la que le pagaban cuando trabajó en esa empresa, ¿pagos bajo cuerda?

La defensa técnica frente a los aranceles e importaciones

En el núcleo de la investigación se encuentra el uso del sistema de monitoreo conocido como “el Ojo de la Dian”, mediante el cual se habrían detectado accesos inusuales a bases de datos y consultas de información ajenas a las labores habituales de los funcionarios. No obstante, Lili Pink explicó que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y sostuvo con firmeza que toda su mercancía cuenta con las declaraciones de importación y los pagos de aranceles debidamente soportados conforme a la ley colombiana. El abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la compañía, reiteró que la presunción de inocencia de sus clientes permanece incólume. El jurista advirtió sobre la existencia de inconsistencias significativas entre los valores reales de las actuaciones administrativas y las cifras que han circulado en la opinión pública. Según Cancino, la empresa está compareciendo activamente ante las autoridades y ejerciendo su derecho a la defensa para demostrar que su operación comercial se ajusta a los marcos legales vigentes. Siga leyendo: ¿Quién está detrás de Lili Pink y las 30 empresas que le sacaron $430.000 millones al Estado?

Tras meses de investigación, el lunes sus agentes llegaron hasta 59 ciudades del país a imponer medidas con fines de extinción en 405 locales, al tratarse de un supuesto entramado que con la fachada de la reconocida marca habría lavado 730.000 millones de pesos.

Estabilidad laboral y trayectoria en el mercado nacional