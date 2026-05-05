Cuestionan cambio en manual de funciones en Supersalud que hizo Quintero, ¿contrató un arquitecto?

Tras la cuestionada llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud en las últimas semanas, sigue aumentando la controversia que genera su figura en la entidad. Esto, porque en las últimas horas surgieron cuestionamientos por la modificación del manual de funciones de la entidad, que habría permitido la contratación de un asesor sin formación en el sector salud. Según una denuncia difundida por el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) en su cuenta de X (antes Tiwtter), el cambio se habría realizado para vincular a un arquitecto como asesor del despacho, con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales. “Recién llegado modificó el manual de funciones de Supersalud para contratar a un arquitecto (...) como asesor del despacho por $14 M al mes”, señaló Forero.

Forero escribió cuestionando directamente al exalcalde de Medellín: “@QuinteroCalle empezó a hacer de las suyas. Recién llegado, modificó el manual de funciones de @Supersalud para contratar a un arquitecto —¿quién será?— como asesor del despacho por $14 M al mes”. Además, puso en duda por qué se habría tomado esta decisión y se preguntó si “¿Para suplir su falta de conocimiento en salud se asesorará con un arquitecto?”. El fondo de la discusión recae, sobre todo, en la contratación de un perfil que no tendría experiencia en el campo de la salud. Especialmente porque Quintero llega en un momento crítico para el sistema, en el que varias EPS intervenidas por el Gobierno se encuentran en medio de cuestionamientos por el incremento en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos y en los procedimientos médicos.

Radican otra demanda para tumbar el nombramiento de Quintero

El día de ayer Forero tomó una medida determinante para revocar el nombramiento del exalcalde de Medellín. Para lograr esto, el senador electo radicó una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud. La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Superintendencia Nacional de Salud.