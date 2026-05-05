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Explosión en mina de Sutatausa: Estas son las identidades de los 9 trabajadores que fallecieron

Luego de que 15 trabajadores quedaran atrapados en el socavón tras una explosión, solo 6 mineros alcanzaron a ser rescatados con vida.

  • Las autoridades confirmaron las identidades de los nueve mineros que fallecieron luego de quedar atrapados en un socavón en Sutatausa, Cundinamarca. Fotos: Redes sociales y Alcaldía Sutatausa
    Las autoridades confirmaron las identidades de los nueve mineros que fallecieron luego de quedar atrapados en un socavón en Sutatausa, Cundinamarca. Fotos: Redes sociales y Alcaldía Sutatausa
  • A través de un comunicado la Alcaldía de Sutatausa confirmó quiénes eran los nueve mineros fallecidos.
    A través de un comunicado la Alcaldía de Sutatausa confirmó quiénes eran los nueve mineros fallecidos.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Hay luto en Colombia por la tragedia ocurrida en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, donde fallecieron 9 trabajadores debido a una explosión en el sector de Peñas de Boquerón, en la mina La Trinidad.

La emergencia ocurrida el día lunes afectó inicialmente a 15 mineros que se encontraban en el turno en el momento de la detonación, la cual ocurrió a unos 600 metros de profundidad.

Lea también: Emergencia bajo tierra en Sutatausa: 9 mineros fallecieron y 6 fueron rescatados con vida

Gracias a la intervención de los equipos de socorro, seis de los trabajadores atrapados fueron rescatados y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde están recibiendo valoración médica. Los sobrevivientes fueron identificados como Hugo Caicedo, Alberto Hoyos, Jorge Tardeli, Luis Castellanos, Javier Garnica y Wilson Sarmiento.

Asimismo, la Alcaldía de Sutatausa y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, hicieron pública la lista de los mineros que perdieron la vida en el socavón.

En la fatal lista se encuentran Osvaldo Barrera Mojica, Blas María Chitiva Choachí, Carlos Edilson Prada Fuentes, Eduar Ferney Trochez Guejia, Crisanto Balanta Sandoval, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, José Hernando Mojica Martínez, Wilmer Yesid Prada Rincón y Rodolfo Romero.

A través de un comunicado la Alcaldía de Sutatausa confirmó quiénes eran los nueve mineros fallecidos.
A través de un comunicado la Alcaldía de Sutatausa confirmó quiénes eran los nueve mineros fallecidos.

“Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, escribió el gobernador de Cundinamarca en sus redes sociales, aclarando que las familias están recibiendo apoyo sicosocial por parte de la Cruz Roja.

Sobre la tragedia, hay indignación y varios cuestionamientos debido a que, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), el pasado 9 de abril se había realizado una visita técnica en la que se emitieron recomendaciones de seguridad específicas.

Dicho informe técnico advertía sobre la necesidad de mejorar la ventilación para mitigar la acumulación de gases como el metano y controlar las concentraciones de polvo de carbón.

Familiares de las víctimas reforzaron estas versiones, señalando que los trabajadores ya habían sido desalojados del lugar en dos ocasiones la semana pasada por la presencia de gases peligrosos. “Solo quiero decir que ya estaban avisados”, manifestó la hermana de uno de los fallecidos a la agencia AFP en medio del dolor.

Las autoridades competentes continúan las investigaciones en campo para determinar si la empresa cumplió a cabalidad con las medidas de seguridad exigidas antes de la explosión. La mina era operada por la empresa Carbones Los Pinos S.A.S.

Siga leyendo | Mina en Sutatausa tenía fallas advertidas por la ANM antes de la tragedia que dejó 9 muertos: esto se sabe

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