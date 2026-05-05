Explosión en mina de Sutatausa: Estas son las identidades de los 9 trabajadores que fallecieron

Hay luto en Colombia por la tragedia ocurrida en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, donde fallecieron 9 trabajadores debido a una explosión en el sector de Peñas de Boquerón, en la mina La Trinidad.

La emergencia ocurrida el día lunes afectó inicialmente a 15 mineros que se encontraban en el turno en el momento de la detonación, la cual ocurrió a unos 600 metros de profundidad.

Lea también: Emergencia bajo tierra en Sutatausa: 9 mineros fallecieron y 6 fueron rescatados con vida

Gracias a la intervención de los equipos de socorro, seis de los trabajadores atrapados fueron rescatados y trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde están recibiendo valoración médica. Los sobrevivientes fueron identificados como Hugo Caicedo, Alberto Hoyos, Jorge Tardeli, Luis Castellanos, Javier Garnica y Wilson Sarmiento.

Asimismo, la Alcaldía de Sutatausa y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, hicieron pública la lista de los mineros que perdieron la vida en el socavón.

En la fatal lista se encuentran Osvaldo Barrera Mojica, Blas María Chitiva Choachí, Carlos Edilson Prada Fuentes, Eduar Ferney Trochez Guejia, Crisanto Balanta Sandoval, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, José Hernando Mojica Martínez, Wilmer Yesid Prada Rincón y Rodolfo Romero.