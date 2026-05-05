¡Es oficial! Diésel sube $200 y gasolina $400: estos son los nuevos precios por ciudad

Desde este lunes 4 de mayo, llenar el tanque será más costoso en Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó un aumento de $400 en la gasolina corriente y de $200 en el diésel (ACPM), en una decisión que impacta de inmediato a conductores, transportadores y empresas.

El ajuste, anunciado días atrás por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la rueda de prensa de tasas de interés del Banco de la República, eleva el precio promedio de la gasolina a $15.848 por galón, marcando el segundo incremento consecutivo tras el alza del 1 de abril. En el caso del diésel, el costo promedio nacional se ubica en $11.282 por galón.

Así las cosas, de acuerdo con la CREG, los precios reflejan el alza frente a los estipulados a inicios de abril, cuando el promedio de la gasolina en 18 ciudades se encontraba en $15.551 por galón y el ACPM en $11.161, lo que evidencia el aumento aplicado en la nueva actualización.

La medida aplica en todo el territorio, incluidas zonas de frontera como Cúcuta y Pasto, donde históricamente los precios han sido más bajos.