Lili Pink asegura que se defenderá y pide “proteger la marca” en medio de la extinción de dominio

Lili Pink se pronunció oficialmente frente al proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre más de 300 de sus establecimientos comerciales en el país.
En su comunicado, la compañía señaló que actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado directamente por su equipo. La empresa indicó que las actuaciones adelantadas por las autoridades hacen parte de procedimientos formales dentro del marco legal.