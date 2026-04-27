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Lili Pink asegura que se defenderá y pide “proteger la marca” en medio de la extinción de dominio

Lili Pink enfrenta acciones sobre más de 300 tiendas y pide proteger su marca, tras más de 20 años de operación y miles de empleos generados.

  • La empresa pidió a la Fiscalía y a la SAE proteger su marca y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. FOTO EL EDÉN CENTRO COMERCIAL.
    La empresa pidió a la Fiscalía y a la SAE proteger su marca y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. FOTO EL EDÉN CENTRO COMERCIAL.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Lili Pink se pronunció oficialmente frente al proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre más de 300 de sus establecimientos comerciales en el país.

En su comunicado, la compañía señaló que actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado directamente por su equipo. La empresa indicó que las actuaciones adelantadas por las autoridades hacen parte de procedimientos formales dentro del marco legal.

¿Cómo está respondiendo la compañía?

Según la empresa, el manejo del caso se está realizando de manera coordinada con asesores legales y en articulación con las entidades correspondientes. El objetivo, afirmó, es garantizar que el proceso avance de forma adecuada y conforme a la normativa vigente.

La compañía enfatizó que está actuando con responsabilidad frente a la situación y que continuará atendiendo cada etapa del proceso en las instancias legales requeridas.

Le puede gustar: Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia

En el mismo pronunciamiento, Lili Pink hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que se proteja la marca.

La empresa destacó que, durante más de 20 años, ha logrado consolidarse como un referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. En ese sentido, subrayó la importancia de salvaguardar ese legado y de garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores mientras avanza el proceso.

¿Qué pasará con la operación de la empresa?

Lili Pink reiteró su compromiso con sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos, al tiempo que agradeció la confianza y el acompañamiento en medio de la situación.

Finalmente, la compañía aseguró que cualquier información relevante sobre el proceso será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales, mientras continúa trabajando para recuperar el manejo de sus activos dentro del marco legal.

Entérese: Así detectó la Dian a la presunta red de contrabando que puso a Lili Pink en extinción de dominio

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