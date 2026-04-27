Lili Pink asegura que se defenderá y pide “proteger la marca” en medio de la extinción de dominio

En su comunicado, la compañía señaló que actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado directamente por su equipo. La empresa indicó que las actuaciones adelantadas por las autoridades hacen parte de procedimientos formales dentro del marco legal.

Lili Pink se pronunció oficialmente frente al proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre más de 300 de sus establecimientos comerciales en el país.

Según la empresa, el manejo del caso se está realizando de manera coordinada con asesores legales y en articulación con las entidades correspondientes. El objetivo, afirmó, es garantizar que el proceso avance de forma adecuada y conforme a la normativa vigente.

La compañía enfatizó que está actuando con responsabilidad frente a la situación y que continuará atendiendo cada etapa del proceso en las instancias legales requeridas.

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En el mismo pronunciamiento, Lili Pink hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que se proteja la marca.

La empresa destacó que, durante más de 20 años, ha logrado consolidarse como un referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. En ese sentido, subrayó la importancia de salvaguardar ese legado y de garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores mientras avanza el proceso.