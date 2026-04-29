¿Se quedó sin dónde comprar los “cucos” por caso Lili Pink? Estas son las empresas que dominan el mercado de ropa interior

La extinción de dominio aplicada a Lili Pink tomó por sorpresa a competidores y compradores. Con sus más de 300 tiendas, había ganado visibilidad dentro de un segmento lleno de jugadores con marcas posicionadas.
Según el Observatorio de Inexmoda, entre enero y noviembre de 2025, los colombianos gastaron más de $32 billones en moda y el tamaño de la demanda creció 6,4% anual.
Solo en la división de vestuario (en donde entra la ropa interior), el público local desembolsó una cifra superior a $11,8 billones, total que permite tener noción del tamaño de ese mercado por el que luchan todos los oferentes activos.
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