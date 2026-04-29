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¿Se quedó sin dónde comprar los “cucos” por caso Lili Pink? Estas son las empresas que dominan el mercado de ropa interior

Las 10 empresas más grandes con actividad en underwear facturan más de $7 billones. La única de origen extranjero en el ranking es la sueca H&M.

  • Los colombianos gastaron más de $32 billones en moda durante 2025 y el tamaño de la demanda creció 6,4% anual. FOTO: FREEPIK
    Los colombianos gastaron más de $32 billones en moda durante 2025 y el tamaño de la demanda creció 6,4% anual. FOTO: FREEPIK
Diario La República
hace 3 horas
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La extinción de dominio aplicada a Lili Pink tomó por sorpresa a competidores y compradores. Con sus más de 300 tiendas, había ganado visibilidad dentro de un segmento lleno de jugadores con marcas posicionadas.

Según el Observatorio de Inexmoda, entre enero y noviembre de 2025, los colombianos gastaron más de $32 billones en moda y el tamaño de la demanda creció 6,4% anual.

Solo en la división de vestuario (en donde entra la ropa interior), el público local desembolsó una cifra superior a $11,8 billones, total que permite tener noción del tamaño de ese mercado por el que luchan todos los oferentes activos.

Le puede interesar: ¿Cierra Lili Pink? Fiscalía confirmó que más de 400 tiendas seguirán abiertas mientras avanza investigación

Así están las fuerzas

InfogrÃ¡fico
¿Se quedó sin dónde comprar los “cucos” por caso Lili Pink? Estas son las empresas que dominan el mercado de ropa interior

Con corte a 2024, hay 10 compañías que dominan la sección de underwear. Hay que mencionar que varias de ellas no se dedican exclusivamente a la fabricación o comercialización de prendas íntimas, pero su desempeño arroja luces sobre sus cuotas de mercado.

También se debe precisar que algunas tienen integración vertical (confeccionan, distribuyen y venden en sus puntos) y otras solo participan en uno de los eslabones.

En primer lugar se encuentra Manufacturas Eliot, cuya marca con más notoriedad es Pat Primo, y reportó ventas por $1,5 billones; un resultado que, además, la pone a la cabeza general del sector moda en el país.

La segunda casilla se la queda Crystal, productora de sellos como GEF y Punto Blanco, con ventas por un poco más de $1 billón. Adicionalmente, los datos del mercado indican que, hasta octubre de 2025, fue la empresa que más exportó confecciones; con un total que ronda US$49,8 millones.

Lea más: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones

El podio lo completa Permoda, empresa detrás de Koaj, con una facturación cercana a $980.00 millones. Y una casilla abajo, está Girdle & Lingerie; fabricante de Leonisa, con ventas por cerca de $845.000 millones.

Esta última, según los registros compilados por Inexmoda, fue la segunda más exportadora del segmento, con despachos internacionales por US$43,6 millones.

El top 5 lo cierra Hennes & Mauritz Colombia, más conocida por el público local como H&M; la única de origen extranjero en este listado, pues su casa matriz está en Suecia. Su llegada a Colombia se dio en 2017 y, bajo su concepto de democratizar la moda, escaló posiciones rápidamente. Su facturación está por el orden de $817.000 millones. En cuanto a su aporte a la balanza comercial, hasta septiembre, importó confecciones por US$44,5 millones.

Las demás fuertes

En la sexta casilla del ranking está Texmoda, con unas ventas superiores a $548.000 millones; y en la séptima posición aparece Fast Moda, dueña de Lili Pink y Yoi, con ingresos cercanos a $517.000 millones.

Esta última está hoy a un paso de quedar bajo control estatal debido a las investigaciones judiciales que la relacionan con los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de prendas.

Los orígenes de Lili Pink datan de 2006, en el barrio Toberín (Bogotá), como un emprendimiento de la familia Abadi, especialmente de Max Abadi y su hijo David Abadi.

Progresivamente, la compañía se expandió en los ámbitos nacional e internacional y amplificó su portafolio, con la inclusión de pijamas, splash, vestidos de baño, maquillaje y otros productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, en 2015 pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario.

Fast Moda fue constituida el 25 de junio de 2020 y su único accionista figura como Bestsea Blue, constituida en 2020 en Ciudad de Panamá.

Desde la sociedad operadora reconocieron que están inmersos en un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias.

Conozca también: ¿Quiénes son los dueños de Lili Pink, la marca de ropa envuelta en un proceso de extinción de dominio?

“Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación”, dice el comunicado emitido por la empresa.

La clasificación entre los jugadores más grandes tiene a Pash en el octavo lugar, cuya marca más visible es Ostu, con ventas que ascienden a unos $473.000 millones.

Una casilla abajo aparece Marketing Personal, una compañía enfocada en la comercialización por catálogo y operadora del sello Formas Íntimas, con una facturación cercana a $388.00 millones.

Y el listado lo cierra Tennis, dueña de la marca que lleva el mismo nombre, con participación en prendas exteriores y underwear, cuyas ventas se acercan a $312.000 millones.

Desde Inexmoda compartieron datos mucho más específicos del segmento y allí se resalta que el tamaño de mercado está por el orden de $4,8 billones y, al mirar la cuota de mercado solo en esta categoría, el top 10 queda así: Leonisa (18,2%), Carmel (3,7%), Lili Pink (3,4%), Punto Blanco (2,2%), Diane & Geordi (1,9%), Gef (1,5%), Caty (1,5%), Lumar (1,5%) y Shein (1,2%).

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