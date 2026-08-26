“La inflación solo se acercaría al 3% hacia mediados de 2028”, reveló el gerente del BanRep

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, lanzó una de las principales advertencias económicas durante el arranque de la Convención Bancaria, que se realiza en Cartagena: Colombia todavía está lejos de recuperar una inflación compatible con la meta de 3%.
Villar reconoció que, durante sus seis años al frente del Emisor, el país no ha logrado cumplir plenamente con el objetivo principal de llevar la inflación alrededor de esa meta. Y, según las expectativas del mercado y los modelos del equipo técnico del Banco, el regreso a ese nivel podría tardar más de lo previsto. “Desafortunadamente, ello podría seguir sucediendo para finales de 2026 e incluso para el año venidero”, señaló.
El gerente explicó que, aunque en 2027 se espera una reducción importante de la inflación, esta solo se acercaría al 3% hacia mediados de 2028. Esta advertencia llega en un momento en el que la inflación volvió a tomar fuerza después de haber avanzado significativamente en su proceso de convergencia.
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