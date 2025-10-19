“En épocas preelectorales siempre sube el salario mínimo por encima de lo normal”, Laura Moisa, codirectora del Banrep

La codirectora del Banco de la República, Laura Moisa, reflexionó sobre los principales desafíos económicos del país en política monetaria y también contestó a las críticas sobre su cercanía con las políticas del presidente Gustavo Petro.
Moisa explicó su visión más amplia de la política económica, en la que la estabilidad de precios debe complementarse con debates estructurales sobre productividad, innovación y desigualdad en Colombia.
Entérese: Carrasquilla: “El MinHacienda del 2026 tiene que ser heroico y valorar muy poquito la tranquilidad”
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, la economista sostuvo que Colombia debe dejar atrás un modelo basado en salarios bajos y dependencia del petróleo para dar paso a una economía que apueste por el valor agregado, la innovación y la sostenibilidad. Aquí el diálogo