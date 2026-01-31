x

¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Prosperidad Social anunció el calendario del primer semestre para Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA, Renta Joven y Jóvenes en Paz desde febrero 2026.

    Prosperidad Social reiteró el llamado a todos los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, un requisito clave para garantizar pagos oportunos y sin contratiempos. FOTO: DPS.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
Prosperidad Social puso fecha y orden a uno de los temas que más interés despierta entre millones de hogares, que es el pago de las transferencias monetarias o subsidios en Colombia durante el primer semestre de 2026.

El anuncio lo hizo el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, quien confirmó que los giros comenzarán desde febrero y cobijan los principales programas sociales del Gobierno nacional.

El cronograma, aclaró la entidad, está sujeto a cambios según la disponibilidad presupuestal, pero marca una hoja de ruta clara para los beneficiarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

Entérese: Estos son los grupos del Sisbén que recibirán subsidios este 2026, ¿cómo consultarlo?

InfogrÃ¡fico
¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Rodríguez explicó que las transferencias arrancarán formalmente el 20 de febrero, con los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz.

A este calendario se suman Colombia Mayor y Renta Joven, que también tienen fechas definidas para el primer semestre.

El director recordó que en 2025 el Gobierno Petro invirtió $5,3 billones en transferencias monetarias, beneficiando a 3,3 millones de hogares. Según dijo, este esfuerzo interinstitucional fue clave para lograr una disminución de la pobreza en el país.

Colombia Mayor 2026: renta básica de $230.000 y calendario de pagos

Uno de los anuncios más esperados es el de Colombia Mayor. El ciclo 1 comenzará a pagarse desde el 27 de febrero, que corresponde a una renta básica mensual de $230.000 para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa.

Los siguientes cinco ciclos ya tienen fecha: el 25 de marzo, el 22 de abril, el 20 de mayo, el 17 de junio y el 29 de julio.

Según Prosperidad Social, en la práctica, esto significa que los adultos mayores tendrán previsibilidad en los pagos durante buena parte del año.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: $500.000 para hogares vulnerables

La Renta Ciudadana y la Devolución del IVA arrancan su primer ciclo el 20 de febrero.

Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de seis años en condición de pobreza o alta vulnerabilidad, así como a hogares en pobreza extrema donde vive una persona con discapacidad que requiere cuidador.

En este caso, cada hogar recibirá una transferencia de $500.000.

El segundo ciclo iniciará el 30 de abril y el tercero el 24 de junio, completando así el esquema del primer semestre.

En contexto: Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico

Renta Joven 2026: apoyo económico para educación superior

Para los participantes de Renta Joven, el ciclo 6 comenzará a pagarse el 18 de febrero.

Luego, el ciclo 1 de 2026 iniciará el 27 de marzo, con giros realizados a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Este programa apoya a más de 170.000 jóvenes para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y busca impulsar la movilidad social mediante empleo, emprendimiento y formación posgradual.

Las siguientes dos transferencias están previstas para el 28 de mayo y el 16 de julio. En todos los casos, los estudiantes recibirán mínimo $400.000 por ciclo.

Lea aquí: Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

Jóvenes en Paz: transferencias desde febrero y enfoque integral

El ciclo 1 de Jóvenes en Paz iniciará el 20 de febrero de 2026. Este programa es liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y tiene como objetivo ofrecer una ruta integral de atención a jóvenes, con la articulación de varias entidades del Estado.

Prosperidad Social aclaró que participa exclusivamente en el componente de transferencias monetarias, que complementa las acciones sociales, educativas y comunitarias del programa.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas gratuitas: en Bogotá al 601 379 1088 y a nivel nacional al 01 8000 95 1100.

También está disponible la atención presencial en las oficinas regionales de Prosperidad Social en todo el país.

Además: ¿Tiene subsidios sin reclamar? Así puede saber si tiene plata acumulada con solo su cédula y Sisbén

Utilidad para la vida