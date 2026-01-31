x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cierran la vía Guaduas–Honda por incendio en peaje Bicentenario; así se originaron las llamas

Las llamas se propagaron hasta las casetas de recaudo. La vía permanece cerrada y no se reportan heridos. Esto se sabe.

  • El incendio consumió parte de las casetas del peaje Bicentenario y obligó al cierre total de la vía entre Guaduas y Honda. FOTO: captura de video.
    El incendio consumió parte de las casetas del peaje Bicentenario y obligó al cierre total de la vía entre Guaduas y Honda. FOTO: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un fuerte incendio se registró en la noche del viernes 30 de enero en el peaje Bicentenario, ubicado en el kilómetro 6 de la vía que conecta los municipios de Guaduas y Honda, generando el cierre total del corredor entre Cundinamarca y Tolima.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el fuego habría comenzado en un vehículo estacionado en el peaje, al parecer por una falla mecánica. Las llamas se extendieron con rapidez hasta alcanzar las casetas de recaudo.

“El fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar las casetas”, explicó el teniente Álvaro Eduardo Farfán Vargas, de la Delegación Departamental.

Conozca: Se incendió un apartamento en Belén (Medellín) con tres gatos y un perro en su interior

Bomberos Voluntarios de Guaduas, con apoyo de unidades de Honda, atendieron la emergencia y lograron controlar y liquidar el incendio. Según las autoridades, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

El alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García, informó que la Policía Nacional permanece en la zona regulando la movilidad y protegiendo los bienes, mientras continúan las labores de verificación.

Por ahora, el paso entre ambos departamentos permanece cerrado. Las autoridades recomiendan tomar como ruta alterna la conexión por el sector de Cambao.

Las causas del incendio son materia de investigación.

Temas recomendados

Vías
Bomberos
Incendios
Peajes
Carreteras
Cierres de vías
Colombia
Cundinamarca
Tolima
Guaduas
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida