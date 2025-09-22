Latam invertirá más de US$2.100 millones en nuevos aviones brasileños, ¿qué hay detrás del negocio?

Latam Airlines Group S.A. anunció un acuerdo con el fabricante brasileño Embraer para la adquisición de hasta 74 aeronaves de fuselaje angosto modelo E195-E2.
El pedido contempla 24 entregas en firme y 50 opciones de compra, con un valor aproximado de US$2.100 millones, según precios de lista.
Las entregas comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para Latam Airlines Brasil, aunque la aerolínea no descarta expandir su uso a otras filiales en la región. Con esta operación, la compañía busca fortalecer su red doméstica y regional, ampliar rutas y diversificar su oferta de viajes dentro de Sudamérica.