x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Latam cancela un solo vuelo a San Andrés por revisión de aviones A320; esto es lo que pasará con los pasajeros

Pese a la coyuntura por las nuevas medidas de Airbus y la EASA, Latam confirmó que solo un vuelo resultará afectado, garantizando alternativas rápidas para los viajeros.

  • Latam cancelará un solo vuelo en la ruta Bogotá–San Andrés. FOTO: Cortesía.
    Latam cancelará un solo vuelo en la ruta Bogotá–San Andrés. FOTO: Cortesía.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

Latam Airlines Colombia informó este sábado que cancelará únicamente un vuelo ida y vuelta en la ruta Bogotá–San Andrés–Bogotá, luego de aplicar las medidas preventivas recomendadas por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para aeronaves de la familia A320.

La aerolínea aseguró que los pasajeros afectados serán contactados directamente y recibirán opciones para reprogramar su viaje en un plazo máximo de 24 horas respecto a su vuelo original.

En contexto: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

La compañía también habilitó la posibilidad de cambiar la fecha de viaje o solicitar la devolución total sin costo a través de la sección “Mis Viajes” en su sitio web.

Latam lamentó los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pueda generar y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se implementan las medidas de seguridad establecidas por los fabricantes.

Esta medida se da en el marco de la notificación global emitida por Airbus el 28 de noviembre, en la que el fabricante advirtió sobre la necesidad urgente de actualizar el software de una parte significativa de las aeronaves de la familia A320.

En respuesta, y como acción preventiva obligatoria, la Aeronáutica Civil ordenó que todos los aviones involucrados permanezcan en tierra desde el 29 de noviembre a las 7:00 p. m., mientras se completan los trabajos técnicos exigidos.

La autoridad aeronáutica, en coordinación con el Gobierno Nacional, activó sus facultades de supervisión para verificar que cada aeronave cumpla la actualización requerida y reducir al mínimo el impacto en la operación aérea del país.

Lea también: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

Además, trabaja junto con las aerolíneas en el apoyo logístico y técnico necesario para agilizar los procesos y garantizar que los aviones regresen a servicio lo antes posible.

¿Qué pasará con los pasajeros?

Ante la posibilidad de retrasos y cancelaciones derivados de la inmovilización temporal de los Airbus A320, la Aerocivil recomendó a los pasajeros mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cualquier modificación en sus itinerarios.

Las compañías irán informando, caso por caso, sobre reacomodaciones, cambios de horario y alternativas de viaje mientras avanzan las actualizaciones técnicas.

Temas recomendados

Aerolíneas
Avianca
Aeronáutica Civil
Turismo
Latam
vuelos
Viajes
Prevención
cancelación
Colombia
Bogotá
San Andrés
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida