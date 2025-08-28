x

Estas son las ciudades con mayor aumento en el precio de la vivienda según el Dane, ¿en qué puesto está Medellín?

El Dane presentó el informe del Índice de Precios de Vivienda Nueva que detalla su aumento en el segundo trimestre del presente año.

  • En Medellín se encarecieron más los apartamentos que las casas en el segundo trimestre del año. Foto: Juan Antonio Sánchez - EL COLOMBIANO
    En Medellín se encarecieron más los apartamentos que las casas en el segundo trimestre del año. Foto: Juan Antonio Sánchez - EL COLOMBIANO
  • Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer y segundo trimestre del 2025. Foto: DANE
    Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer y segundo trimestre del 2025. Foto: DANE
  • Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer trimestre del 2025 y el último del 2024. Foto: DANE
    Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer trimestre del 2025 y el último del 2024. Foto: DANE
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló un informe en donde detalla el aumento que ha tenido el costo de la vivienda nueva en algunas ciudades y áreas metropolitanas.

El informe llamado Índice de Precios de Vivienda Nueva detalla los aumentos más representativos teniendo en cuenta el primer y segundo trimestre del 2025 además de una comparación con el último trimestre del 2024.

Lea también: 2 de cada 5 proyectos inmobiliarios sufren retrasos legales; le pueden costar más de $300 millones

Respecto al aumento del costo de las viviendas nuevas, la ciudad que más se encareció en este segundo trimestre 2025 fue Pasto, en donde hubo un aumento comparado al primer trimestre de 7,5 %. La segunda ciudad con el mayor aumento fue Cartagena, quien registró 5,44 %.

Cali, Armenia y Barranquilla completaron el top cinco de áreas urbanas con el mayor aumento en el precio de vivienda nueva, estando todas por encima del promedio nacional, el cual fue de 2,1 % en este segundo trimestre (abril, mayo, junio).

En este listado, Medellín y su área metropolitana se ubica en el décimo puesto, teniendo solo una variación positiva de 1,62 % respecto al precio de la vivienda nueva de los primeros tres meses del 2025.

Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer y segundo trimestre del 2025. Foto: DANE
Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer y segundo trimestre del 2025. Foto: DANE

Comparando con el año pasado, de acuerdo con el Dane, la ciudad que más tuvo variación en cuanto al precio de una casa o apartamento nuevo fue Armenia, en donde la vivienda se encareció respecto al último trimestre del 2024 en un 11,76 %, seguida de Cali en donde hubo un incremento del 11,44 %. Medellín también fue la décima ciudad en esta comparativa, teniendo una variación de 4,46 %.

Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer trimestre del 2025 y el último del 2024. Foto: DANE
Esta es la variación de precios de vivienda nueva entre el primer trimestre del 2025 y el último del 2024. Foto: DANE

Desglosando el informe, se evidencia que ha tenido mayor variación los apartamentos que las casas nuevas, como en Medellín, donde el precio de los apartamentos ha aumentado un 1,62 % en este segundo trimestre del 2025 respecto a los primeros tres meses del año. El precio de las casas ha aumentado en un 0.69 %.

Siga leyendo: Economía de Antioquia cerrará el 2025 con un crecimiento del 3%: Cámara de Comercio de Medellín

