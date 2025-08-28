Estas son las ciudades con mayor aumento en el precio de la vivienda según el Dane, ¿en qué puesto está Medellín?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló un informe en donde detalla el aumento que ha tenido el costo de la vivienda nueva en algunas ciudades y áreas metropolitanas.

El informe llamado Índice de Precios de Vivienda Nueva detalla los aumentos más representativos teniendo en cuenta el primer y segundo trimestre del 2025 además de una comparación con el último trimestre del 2024.

Respecto al aumento del costo de las viviendas nuevas, la ciudad que más se encareció en este segundo trimestre 2025 fue Pasto, en donde hubo un aumento comparado al primer trimestre de 7,5 %. La segunda ciudad con el mayor aumento fue Cartagena, quien registró 5,44 %.

Cali, Armenia y Barranquilla completaron el top cinco de áreas urbanas con el mayor aumento en el precio de vivienda nueva, estando todas por encima del promedio nacional, el cual fue de 2,1 % en este segundo trimestre (abril, mayo, junio).