¿Recuerda a Kodak? La icónica marca de fotografía está a punta de desaparecer tras 133 años de historia

La empresa evalúa medidas de emergencia, como la suspensión del plan de pensiones y la búsqueda urgente de financiamiento.

  • Kodak fue pionera en la democratización de la fotografía, pero su lenta adaptación al mundo digital provocó su declaración de bancarrota en 2012, y ahora enfrenta un nuevo capítulo crítico en su historia. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
14 de agosto de 2025
bookmark

Fundada en 1892, Kodak dominó durante décadas el mercado de cámaras y películas fotográficas. Sin embargo, la empresa enfrenta su mayor crisis financiera: no cuenta con financiamiento comprometido ni liquidez suficiente para cubrir su deuda, poniendo en riesgo su continuidad operativa.

La noticia provocó una caída del 25% en la cotización bursátil en una sesión crítica, reflejando la creciente preocupación de los inversionistas por el futuro de esta icónica marca.

Medidas urgentes para contener la crisis

Para enfrentar la situación, Kodak anunció medidas drásticas, incluida la suspensión del plan de pensiones de sus empleados, con el fin de conservar efectivo y evitar incumplimientos inmediatos.

El equipo directivo confía en pagar parte del préstamo a término antes de su vencimiento y renegociar, prolongar o refinanciar el resto de la deuda y acciones preferentes.

El plan de pensiones como solución financiera

Kodak planea finalizar por completo su plan de pensiones, vender los activos asociados y transferir la responsabilidad de los pagos futuros a una aseguradora no identificada.

Se estima que estas acciones generarían entre 530 y 585 millones de dólares después de impuestos, suficiente para cubrir la deuda pendiente.

El plan de pensiones cubre a 35.000 participantes, incluidos jubilados y cerca de 2.000 empleados actuales. Tras la finalización del plan, Kodak ofrecerá un nuevo esquema de retiro para su personal activo, según informó The Wall Street Journal.

Kodak fue pionera en la democratización de la fotografía, con el lema “tan fácil como pulsar el botón”, y lanzó la primera cámara digital en 1975. Sin embargo, su lenta adaptación al mundo digital provocó su declaración de bancarrota en 2012, y ahora enfrenta un nuevo capítulo crítico en su historia.

