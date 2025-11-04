“El reto para el próximo año es recuperar la inversión en Colombia”: Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research Colombia

Colombia avanza hacia 2026 con algunas preocupaciones y oportunidades en su economía. De un lado, el mercado de vivienda muestra una desaceleración significativa, pues en los últimos 12 meses se realizaron 132.446 desembolsos para vivienda nueva, una caída del 6,7% anual. El golpe más fuerte lo sintieron los proyectos con subsidios, que bajaron un 26,5%, con 19.411 unidades menos que el año anterior.
Mientras tanto, las remesas siguen marcando récords: entre enero y agosto de 2025 ingresaron US$8.661 millones, y espera finalizar el año con un aumento del 10%. En total, el país ya ronda los US$12.000 millones anuales. Además, se enfrenta una incertidumbre por los retos que tendrá quien asuma las riendas del Ministerio de Hacienda durante el próximo Gobierno, pues asumirá el cargo con un déficit fiscal cercano al 7,6% del PIB, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
En medio de estos contrastes, Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research Colombia, analizó, en diálogo con EL COLOMBIANO, los desafíos que marcarán el próximo año: la falta de inversión, la incertidumbre electoral y la necesidad de volver a crecer con bases más sólidas.
