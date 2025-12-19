Logro histórico: EPM aseguró la provisión de agua por 60 años para el Valle de Aburrá

Medellín ya tiene un acueducto listo para abastecer a la ciudad durante los próximos 60 años.
Este año, Empresas Públicas Medellín (EPM) logró consolidar varios hitos producto de un trabajo acumulado de más de una década.
Dentro de los resultados más importantes se destacan la modernización de las plantas de tratamiento más robustas del Valle de Aburrá –Manantiales y Ayurá– así como avances significativos en la integración del suministro de los embalses de La Fe y Riogrande, permitiendo que tanto el sur como el norte tengan mayor margen de acción en caso de problemas operativos.
Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explica que el más reciente plan de inversiones desarrollado por la empresa fue formulado hace 15 años, en un ejercicio en el que se concibió la necesidad de la ciudad de tener mayor flexibilidad operativa y blindar al sistema de interrupciones.
En cifras redondas, en un horizonte de dos décadas, dichas planeaciones contemplan una inversión aproximada de $14 billones, en una proyección que incluye no solo la expansión del sistema, sino la modernización y la mejora de múltiples procesos.